Nepagent (17) loopt in de val als hij spullen komt ophalen in Goirle

Een 17-jarige jongen uit Tilburg is dinsdagmiddag aangehouden nadat hij zich mogelijk voordeed als nepagent. Hij kwam bij een woning in Goirle spullen ophalen om die zogenaamd veilig te stellen.

De bewoonster werd even daarvoor gebeld door iemand die zei te werken voor de alarmlijn van haar bank. Volgens de beller was er een verdachte transactie op haar rekening ontdekt. Kort daarna kreeg ze een tweede persoon aan de lijn die zich voordeed als politieagent.

Hart van Nederland spreekt regelmatig slachtoffers van nepagenten, zoals Jan. Bij hem maakten de dieven de trouwring van zijn overleden vrouw buit. Je ziet zijn aangrijpende verhaal in de video:

6:58 Jan bestolen door brutale oplichter: trouwring van overleden vrouw gejat

Nepagent sprak codewoord af

Volgens de nepagent waren er in de buurt veel inbraken geweest. Hij raadde haar aan om geld en waardevolle spullen veilig te stellen. Een agent zou daarbij kunnen helpen en de spullen bij haar thuis kunnen ophalen. De vrouw werd flink onder druk gezet. Ook spraken ze een codewoord af dat de zogenoemde agent bij de deur moest noemen.

De vrouw vertrouwde het niet helemaal. Een andere bewoner schakelde daarom een familielid in. Die kwam naar de woning voordat de nepagent arriveerde. Even later stond een tiener uit Tilburg voor de deur om de spullen op te halen. Het familielid wist hem direct vast te grijpen. De politie, die inmiddels was gewaarschuwd, kwam ter plaatse en hield de jongen aan. De verdachte zit nog vast. De politie onderzoekt zijn rol bij de oplichtingszaak verder.