13-jarige jongen opgepakt voor oplichting als nepagent

De politie in Nissewaard heeft woensdag een 13-jarige jongen aangehouden op verdenking van oplichting, waarbij hij zich zou hebben voorgedaan als nepagent. De politie onderzoekt zijn rol en kijkt ook of anderen bij de zaak betrokken zijn.

De zaak heeft grote gevolgen voor de slachtoffers. Bij één van hen werden voor ruim 20.000 euro aan sieraden buitgemaakt. Ook werd geld opgenomen met de pinpas van de vrouw. Naast de financiële schade is de emotionele impact groot.

Hoe herken je oplichting door een nepagent?

De politie waarschuwt opnieuw voor deze vorm van oplichting. Agenten zullen nooit vragen om een pinpas, pincode, sieraden of andere waardevolle spullen af te geven of te laten ophalen. Wie een situatie niet vertrouwt, kan bij een verdachte situatie 112 bellen of contact opnemen met 0900-8844.