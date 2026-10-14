Nepagent licht vrouw (90) op voor duizenden euro's, politie deelt foto

Een 90-jarige vrouw uit Berkel-Enschot is voor duizenden euro's opgelicht door een nepagent. De vrouw werd telefonisch wijsgemaakt dat haar bankrekening gevaar liep en dat er mogelijk bij haar zou worden ingebroken. Niet veel later stond een man voor haar deur om haar bankpas op te halen. De politie heeft beelden van een man die vervolgens geld pint en zoekt mensen die hem herkennen.

Het begon op woensdag 17 juni, toen de vrouw tussen 11.00 en 12.00 uur werd gebeld door een man die zich voordeed als bankmedewerker. Volgens hem was er een verdachte transactie op haar rekening ontdekt en moest die worden geblokkeerd.

Bankpasfraude is een sluwe methode waarmee criminelen proberen toegang te krijgen tot je bankrekening. Zo gaan ze te werk:

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Nepagent komt spullen ophalen

Vervolgens kreeg de vrouw iemand aan de telefoon die beweerde van de politie te zijn. Hij vertelde dat er veel werd ingebroken in Berkel-Enschot en dat haar adres op een lijst stond. Hoewel de vrouw aangaf geen waardevolle spullen in huis te hebben, bleven de oplichters aandringen.

Ze moest haar mobiele telefoon, bankpas en identifier apart leggen. Rond 12.00 uur kwam een man de spullen ophalen. De vrouw kreeg later argwaan, maar toen was het al te laat. De oplichters hadden al duizenden euro's van haar rekening gehaald.

Verdachte pint drie keer

De politie heeft camerabeelden van een man die bij een geldautomaat aan de Kreitenmolenstraat in Udenhout geld opneemt. Volgens de politie lijkt het om dezelfde man te gaan die bij de vrouw aan de deur stond.

Vanaf 14.42 uur doet hij drie transacties. Opvallend is dat hij daarbij voortdurend aan het videobellen is. Hij houdt zijn telefoon in zijn linkerhand, pakt het geld met zijn rechterhand en stopt het in de rechterzak van zijn trainingsjas.

De politie heeft een signalement verspreid. De verdachte heeft een donkere huidskleur, is slank en ongeveer 1.70 meter lang, heeft kort zwart kroeshaar en draagt een zwart trainingspak met zwarte schoenen. Ook droeg hij een oorbel. De politie roept mensen die de man herkennen op om contact op te nemen.