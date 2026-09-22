Nepagent rukt sieraden van lichaam 86-jarige vrouw in Landgraaf

Een 86-jarige vrouw is in Landgraaf op gewelddadige wijze beroofd door een nepagent. De man drong haar woning binnen, greep haar bij de schouders en trok sieraden van haar lichaam. Hij ging er ook met contant geld vandoor. De politie is naarstig op zoek naar de verdachte en heeft geblurde beelden vrijgegeven.

De vrouw werd zondagmiddag 30 augustus telefonisch aan de praat gehouden door iemand die zich voordeed als agent. Op dat moment kwam een zogenoemde collega bij haar woning aan de Wilhelminastraat. Hij duwde de voordeur open en vertelde dat haar televisie besmet zou zijn met een virus.

Signalement verdachte - Man - Donkere huidskleur - Zwart kort haar - Hij droeg op het moment van de overval een wit t-shirt en een blauwe spijkerbroek

Daarna greep hij de 86-jarige vrouw vast en trok haar sieraden af. Volgens de politie hadden die niet alleen financiële, maar ook emotionele waarde. De vrouw verzette zich en eiste haar spullen terug, maar de verdachte vluchtte met meerdere sieraden en contant geld.

Hart van Nederland spreekt regelmatig slachtoffers van nepagenten. Zo werd bij Jan de trouwring van zijn overleden vrouw gestolen. Zijn aangrijpende verhaal zie je in de bovenstaande video.

Politie deelt geblurde beelden

De verdachte is vastgelegd op beeld. Op verzoek van het Openbaar Ministerie heeft de politie dinsdag 22 september geblurde beelden van hem vrijgegeven. De politie vraagt mensen die de verdachte herkennen of andere informatie over de zaak hebben zich te melden.