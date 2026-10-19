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Burgemeester wil nepagenten zelf aanpakken: 'Criminelen zijn net ondernemers'

Beleid

Vandaag, 21:41

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Het aantal meldingen van nepagenten blijft flink stijgen. Alleen al in de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen. Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten wil daarom dat gemeenten zelf sneller kunnen optreden tegen deze oplichters, zonder daarvoor afhankelijk te zijn van politie en justitie. Hij roept andere gemeenten op om dezelfde maatregel in te voeren.

In 2023 waren er nog zo'n vijftig meldingen van nepagenten, maar vorig jaar liep dat aantal al op tot bijna 13.000.

Gemeenten moeten zelf kunnen ingrijpen

Wie slachtoffer wordt van oplichting, kan aangifte doen bij de politie. Maar het kan lang duren voordat een verdachte wordt gestraft. Daarom wil burgemeester Gebben dat gemeenten zelf eerder kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld door dwangsommen of gebiedsverboden op te leggen.

Volgens de burgemeester hebben politie en justitie hun handen vol. "We moeten kiezen: waar gaan we actief op acteren?" Als er in Dronten een criminele bende actief is, wil hij niet alleen naar het Openbaar Ministerie kijken, maar ook zelf maatregelen kunnen nemen.

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'Criminelen zijn net ondernemers'

Gebben roept andere gemeenten op om dezelfde aanpak te gebruiken. Daarmee wil hij voorkomen dat oplichters uitwijken naar plaatsen waar minder streng wordt opgetreden.

"Criminelen zijn net ondernemers, ze zoeken het beste 'ondernemersklimaat'", zegt de burgemeester tegen Hart van Nederland. Volgens hem zullen oplichters wel twee keer nadenken voordat ze actief worden in een gemeente die de aanpak goed heeft geregeld.

Door Redactie Hart van Nederland

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