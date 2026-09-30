Politie deelt beelden van nepagenten na diefstal bij oudere vrouwen

De politie heeft beelden gedeeld van twee verdachten die ervan worden beschuldigd sieraden te hebben gestolen van oudere vrouwen. In Heerlen werd een 72-jarige vrouw slachtoffer van een nepagent, in Roosendaal overkwam een 84-jarige vrouw iets soortgelijks. In beide gevallen werden de slachtoffers eerst gebeld met een smoes, waarna iemand bij hen thuis verscheen.

In Heerlen werd de 72-jarige vrouw op 22 augustus gebeld door iemand die zich voordeed als politiemedewerker. Er zou iets in haar buurt zijn gebeurd en een "vrouwelijke collega" zou langskomen om alles te controleren en vast te leggen.

Hart van Nederland spreekt regelmatig slachtoffers van nepagenten. Zo werd bij Jan de trouwring van zijn overleden vrouw gestolen. Zijn aangrijpende verhaal zie je in de onderstaande video.

2:50 Brutale nepagenten stelen trouwring van overleden vrouw Jan

Vrouwelijke nepagent neemt sieraden mee

Niet veel later verscheen daadwerkelijk een vrouw bij de woning aan de Gravenstraat. Zij ging naar binnen en vertrok uiteindelijk met de sieraden van het slachtoffer.

De verdachte werd vastgelegd op camerabeelden. Die beelden werden eerder geblurd verspreid om de vrouw de kans te geven zichzelf te melden. Omdat ze dat niet voor 30 september deed, heeft de politie de beelden nu ongeblurd vrijgegeven.

Nepagente in Gravenstraat in Heerlen. Beeld: Politie

Nepagente in Gravenstraat in Heerlen. Beeld: Politie

Zelfde soort truc in Roosendaal

Ook een 84-jarige vrouw uit Roosendaal werd slachtoffer van een vergelijkbare werkwijze. Zij werd op 18 mei gebeld door een vrouw die beweerde van de politie te zijn. Er zouden veel inbrekers in de buurt actief zijn en daarom zou iemand langskomen om foto's van haar sieraden te maken.

Ongeveer een half uur later stond een man voor haar deur. Omdat de vrouw aan de telefoon vertelde dat dit haar collega was, liet het slachtoffer hem binnen.

De man maakte foto's van de sieraden en vroeg de vrouw vervolgens om het hang- en sluitwerk van haar woning te controleren. Toen ze terugkwam, waren zowel de man als al haar sieraden verdwenen.

Nepagent in Roosendaal. Beeld: Politie

De politie heeft ook van deze verdachte beelden gedeeld en vraagt mensen die een van de twee herkennen om zich te melden.