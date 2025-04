Zo volg je zaterdag live de uitvaart van paus Franciscus

Zaterdag neemt de wereld afscheid van paus Franciscus. De uitvaart van de kerkvorst zorgt voor topdrukte in Rome, waar staatshoofden, regeringsleiders en duizenden gelovigen samenkomen.

Bloemist Piet van der Burg uit Berkel en Rodenrijs had als een van de laatsten een ontmoeting met de paus. Hij vertelt erover in de bovenstaande video.

De uitvaart van paus Franciscus is zaterdag 26 april live te volgen bij KRO-NCRV op NPO 2 en NPO Start. De uitzending begint om 09.30 uur, rechtstreeks vanaf het Sint-Pietersplein in Rome. Ook op NPO 1 Extra kun je de plechtigheid volgen met vertaling in Nederlandse Gebarentaal.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima slaan de uitvaart over vanwege de viering van Koningsdag, die zaterdag plaatsvindt. In plaats daarvan reizen premier Dick Schoof en minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) af naar Rome om Nederland te vertegenwoordigen.

Programma

09.30 – 11.45 uur, NPO 2 : Live-uitzending van de uitvaartmis vanaf het Sint-Pietersplein, met commentaar van Vaticaankenner Stijn Fens.

11.45 – 13.00 uur, NPO 2: Liveverslag van de processie naar de basiliek van Santa Maria Maggiore, waar de paus wordt bijgezet.

Wat gebeurt er?

Paus Franciscus, die maandag overleed op 88-jarige leeftijd na een beroerte, wordt begraven in de Santa Maria Maggiore, zijn favoriete Mariaheiligdom in Rome. Anders dan bij eerdere pausen is zijn uitvaart sober: geen driedubbele kist meer, maar een eenvoudige uitvaart, precies zoals hij het zelf wilde.

Tijdens de plechtigheid staat zijn gesloten kist centraal, bedekt met een evangelieboek. Naast de kist brandt een paaskaars als symbool voor het licht van Pasen.

De uitvaartmis zaterdag is het begin van negen dagen officiële rouw in het Vaticaan, ook wel de novemdiales genoemd. Pas na die periode begint het conclaaf om een nieuwe paus te kiezen.