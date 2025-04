Waarvoor kiest het koningspaar: uitvaart paus of Koningsdag in Doetinchem?

Zijn de Oranjes er zaterdag wel bij op hun eigen feestje? Nu paus Franciscus is overleden, bestaat de kans dat Willem-Alexander en Máxima op Koningsdag niet in Doetinchem zijn, maar in Rome bij de uitvaart van de kerkvader. Het feestgedruis en de begrafenis vallen namelijk op dezelfde dag.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft nog niet bekendgemaakt of één van de leden van het koninklijk huis naar de uitvaart van de paus gaat zaterdag. In de 'hoofdstad van de Achterhoek' gonst het intussen van de geruchten. "Ik mag toch hopen dat ze er zijn", verzucht bakker Levi Jolink tegen Hart van Nederland. "Ik heb mijn hele winkel opgetuigd en zit volop in de voorbereidingen zodat er zaterdag overal Oranje gebak te koop is."

Ook boerin Jara van Rooij hoopt vurig dat Máxima en Willem-Alexander aanstaande zaterdag acte de présence geven. "Ik mag de Oranjes een kaas aanbieden. Ik houd nauwlettend de nieuwsberichten in de gaten want het zou toch wel erg jammer zijn als het allemaal niet doorgaat."

Duidelijkheid

Koningin Máxima komt net als de overleden paus uit Argentinië. Er is een kans dat zij verstek laat gaan om af te reizen naar Rome. Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem wil niet voor camera reageren en laat weten in nauw contact te staan met de Rijksvoorlichtingsdienst. "We hopen dat er snel duidelijkheid komt", aldus woordvoerder Maaike Weenink.

Hart van Nederland/ANP