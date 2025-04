Bloemist Piet had als een van de laatsten ontmoeting met de paus: 'Een magisch moment'

Bloemist Piet van der Burg uit Berkel en Rodenrijs beleefde dit weekend een bijzonder moment in Vaticaanstad. Als een van de laatste mensen sprak hij met paus Franciscus, vlak voordat die zijn paaszegen uitsprak. De dag erna kreeg hij het verdrietige nieuws dat de paus is overleden. "Het kwam keihard binnen", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Voor het vierde jaar op rij mocht Piet met zijn team als enige ter wereld de bloemen verzorgen voor de paasmis in Rome. "Het blijft altijd een bijzondere gebeurtenis, heel indrukwekkend. Ik heb ook mensen bij me die totaal niet gelovig zijn of zo, bloembinders. En die zeggen: ik weet niet wat me overkomt, maar ik voel me op een heel andere manier hier aanwezig."

En bijzonder was het dit jaar zeker. Vlak voor de toespraak op het balkon van de Sint-Pieter kwam paus Franciscus langs in zijn rolstoel. "Bij iedereen stopte hij even. En toen hij bij ons kwam, zei ik: 'Buona Pasqua. Questi tutti fiori regali pellei, sante pader'. Dat betekent: al deze bloemen zijn een geschenk aan u, heilige vader. Toen zag ik hem opkijken. Dat vond ik heel bijzonder."

'Een magisch moment'

Piet kreeg een warm moment met de paus. "Als hij je een hand geeft, dan kijkt hij je aan. En als ik tegen hem zeg: al deze bloemen zijn voor u, dan pakt hij allebei je handen en zegt hij 'grazie, grazie'. Dat is gewoon een magisch moment."

Juist dat laatste contact maakt het verdriet maandag des te groter. "Dat je dan ook nog contact hebt gehad met hem, omdat we wat gezegd hebben tegen hebben tegen hem, dat was heel bijzonder. En daarom komt het extra hard binnen."