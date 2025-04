Dood paus Franciscus raakt kerkgangers diep: ‘Ik ben helemaal van slag’

Het nieuws over het overlijden van paus Franciscus slaat in als een bom bij de St. Bavokathedraal in Haarlem. Gelovigen reageren emotioneel en vol bewondering op het heengaan van de populaire kerkvorst, die in veel harten een blijvende indruk achterliet.

"Ik ben helemaal van slag, ik moest bijna huilen", vertelt een kerkganger aan Hart van Nederland. "Het ging al een tijd slecht met hem, je zag het aankomen, hè?" Een ander vult aan: "We zagen hem gisteren nog op tv. Toen dacht je al: hij is zwak. Maar dat hij dan zó snel erna overlijdt... het is toch een schok."

Bij velen overheerst niet alleen verdriet, maar ook dankbaarheid voor wie paus Franciscus was. "Het heeft diep indruk op mij gemaakt. Hij was een geweldige paus. Hij had een enorme taal voor iedereen. Hij sprak iedereen aan," zegt een kerkganger geëmotioneerd.

'Naar urbi et orbi-zegen toegeleefd'

Plebaan Floris Bunschoten van de Haarlemse kathedraal zag het moment van overlijden ook symbolisch. "Het zat eraan te komen. Gisteren gaf hij nog de urbi et orbi-zegen aan heel veel mensen in Rome. Dat hij een dag daarna is overleden, is ergens niet verrassend. Ik denk dat hij er heel erg naartoe heeft geleefd om die zegen nog te kunnen geven aan de wereld."

Dat het juist op tweede paasdag gebeurde, roept bij sommige kerkgangers een bijzonder gevoel op. "Het is eigenlijk heel typerend en mooi," zegt iemand.