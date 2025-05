Koning bij herdenking overleden paus Franciscus in Amsterdam

Koning Willem-Alexander, minister van Justitie en Eredienst David van Weel, en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam woonden woensdagavond de nationale herdenkingsdienst bij voor paus Franciscus, die maandag overleed. De dienst vond plaats in de co-kathedrale basiliek van de H. Nicolaas in het centrum van Amsterdam.

De mis werd geleid door bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam. In zijn preek sprak hij over het verlies van de paus, maar ook over zijn betekenis. "We zijn bedroefd om zijn heengaan, omdat we hem zullen missen," zei Hendriks. "Maar we zijn niet alleen somber en triest. Paus Franciscus is opgegaan naar zijn bestemming: het Hemels Vaderhuis. Ons gebed voor hem is dat hij daar gelukkig en in vrede zal zijn."

Aandacht voor kwetsbaren

Tijdens de dienst werd stilgestaan bij het leven en werk van de paus. Bisschop Hendriks sprak over zijn toewijding aan mensen aan de rand van de samenleving, "mensen in de marge", zoals de bisschop het betitelde. Zo haalde hij de eerste buitenlandse reis van Franciscus aan, naar het Italiaanse eiland Lampedusa, waar de paus sprak met asielzoekers.

Beeld: ANP

De viering werd door velen als indrukwekkend ervaren. "Mensen hebben zeer gewaardeerd dat hij aanwezig was. Dat hoor je van alle kanten," zei pastoor Fennis over de komst van de koning. Volgens hem was Willem-Alexander "erg blij dat hem deze gelegenheid geboden was". De koning en koningin Máxima zullen zaterdag niet aanwezig zijn bij de uitvaart van de paus in Rome.

Met de plechtigheid in Amsterdam bracht Nederland op eigen bodem eer aan de overleden paus, die wereldwijd geliefd was om zijn nabijheid, eenvoud en sociale bewogenheid.

