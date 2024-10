Peter gaat door het lint over schutting in eerste aflevering Mr. Frank Visser

Het nieuwe seizoen van Mr. Frank Visser Doet Uitspraak begint meteen met een flinke, schreeuwende ruzie. In het Twentse Goor woont Peter naast Willie en Ruben. Beide buren zijn trots op hun tuin. Maar door de nieuwe schutting van Willie is de tuin van Peter volledig verwoest, vertelt hij in het SBS-programma.

"Ik heb geen leven meer. Ik ben het zo zat. Elke keer als ik het moet vertellen, ga ik door het lint,” zegt Peter emotioneel terwijl hij zijn verhaal doet op de bank. “Met het plaatsen van de schutting hebben ze mijn bamboe vernietigd, mijn vijver lek gemaakt en de zelfgemaakte huisjes die ik had neergezet, kapotgemaakt. Ze hebben er gewoon een puinhoop van gemaakt.”

Willie en Ruben begrijpen niets van de ophef. Volgens hen hebben ze juist een prachtige schutting neergezet. Ze snappen dan ook niet waarom Peter zo moeilijk doet. “Het kost de buurman helemaal niks. Het voelt een beetje als stank voor dank,” vertelt Ruben.

Jarenlange ruzie

De ruzie tussen de buren sleept al jaren voort. Presentator Viktor Brand en meester Frank Visser gaan langs om de zaak voor eens en altijd op te lossen. “Een ander zou zeggen: waar maak je je druk om? Maar dit duurt al zo lang, dat ik het gevoel heb dat ik op hete kolen loop,” legt een geëmotioneerde Peter uit.

Nadat Viktor beide tuinen heeft bekeken, probeert hij de buurmannen bij de voordeur in gesprek te laten gaan. Maar dat verloopt stroef. Harde woorden worden gewisseld, zoals te zien is in de video boven dit artikel.

Gooien met grasmaaier

In de rechtszaal loopt de spanning opnieuw hoog op. Peter zou in een opwelling een kinderfietsje over de schutting hebben gegooid. De tegenpartij beweert echter dat het een grasmaaier was. Daarop staat Peter op en wordt woedend. “Leugenaars zijn jullie allemaal!” roept hij, terwijl hij de buren aanwijst. Meester Frank Visser probeert de gemoederen te bedaren.

Of de ruzie wordt opgelost en de buren weer rustig van hun tuinen kunnen genieten, zie je in onderstaande aflevering: