Kandidaat Lies reageert op stortvloed aan kritiek na deelname Miljoenenjacht

Lies uit Ridderkerk waagde een grote gok in de jubileumuitzending van Miljoenenjacht zondag, maar het echte schokeffect kwam pas ná de uitzending. In gesprek met RTL Boulevard laat ze weten dat niet de gemiste miljoenen haar het meest raakten, maar wat er daarna loskwam.

"Het verlies van anonimiteit is heftig," zegt Lies tegen RTL Boulevard. Waar ze eerst onbekend haar leven leidde, kent nu ineens heel Nederland haar gezicht én haar keuzes. De stortvloed aan reacties, online én offline, kwam hard aan. Voor de buitenwereld draaide het om geld, maar voor haar speelde er veel meer.

Lies ging zondagavond met 'slechts' 61.000 euro naar huis, terwijl er maar liefst een koffer met 10 miljoen euro in het spel zat. Ze sloeg meerdere hoge biedingen van de bank af en speelde telkens door. Op het cruciale moment wees ze per ongeluk de koffer met 10 miljoen euro aan, waardoor het hoogste bedrag uit het spel verdween. Daarna verloor ze ook nog eens de koffers met 2,5 en 1 miljoen euro. De waarde van het spel daalde snel, en Lies bleef met alleen lage bedragen over. Pas bij het uiteindelijk gewonnen bedrag besloot ze te stoppen.

'Emotioneel verhaal'

Wat er achter haar beslissingen zat, houdt ze bewust privé. Maar dat de plotselinge aandacht haar flink heeft geraakt, is duidelijk. Toch probeert ze het van de positieve kant te bekijken. "Het gaat goed met ons. Ik ben dankbaar dat ik mee mocht doen." Het bedrag dat ze won, is bijzaak geworden. De echte prijs bleek de publieke aandacht – en daar had niemand haar op voorbereid.