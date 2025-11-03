Terug

We willen steeds eerder naar kerstmarkten: deze plekken zitten in de lift

Evenementen

Vandaag, 12:28

Dat kerstmarkten populair zijn, dat is niks nieuws. Maar we hunkeren er ook steeds eerder naar. En kerstmarkten maken daar handig gebruik van, want die openen steeds vroeger de deuren. In alle grote 'kerststeden' wordt eerder het startschot gegeven voor feestdagenvoorpret, ontdekte de overnachtingssite Hotelspecials. En ook lijken nieuwe steden met een kerstmarktopmars bezig.

Volgens de overnachtingssite blijft het bezoeken van een kerstmarkt aan het einde van het jaar populair. Maar ook zijn er nieuwe steden met een opmars bezig als het gaat om kerstmarkten. Waar Keulen en Düsseldorf traditioneel de populairste kerstmarktsteden zijn, winnen Valkenburg (+184%), Brugge (+125%) en Essen (+66%) dit jaar duidelijk aan populariteit.

“De ondergrondse kerstgrotten in Valkenburg trekken steeds meer bezoekers uit Nederland en België,” aldus de overnachtingssite. “We merken dat reizigers graag iets nieuws ontdekken, markten met een uniek decor of regionale specialiteiten winnen aan terrein.”

Eerder werden kerstmarkten ook opgeschrikt door aanslagen. Maakt dat het bezoeken ervan nog wel veilig? Check het in onderstaande video:

Is een kerstmarkt nog wel veilig?
Is een kerstmarkt nog wel veilig?

Lange rijen in Valkenburg

Dat Valkenburg erg populair is, bleek wel uit de lange rijen die vorig jaar veelvuldig te zien waren op de socials. Zo verschenen er TikTok-video's waarin bezoekers hun verontwaardiging uitten over de grote drukte, het bleek misschien wel iets té populair om de Zuid-Limburgse kerstmarktgrotten te bezoeken. Meer dan 350.000 mensen kwamen twee jaar terug al naar de Limburgse kerststad. Hart van Nederland zette eerder al een aantal tips voor je op een rij waarmee je de grootste drukte of wachten voor de kerstmarkten in Valkenburg kunt voorkomen.

Wil je nou niet in de grote drukte terechtkomen? Dan kan je naast Valkenburg ook nog naar andere kerstmarkten in eigen land. Wat dacht je van Kampen of Den Haag? In dit artikel zetten we leuke kerstmarkten in eigen land voor je op een rij.

