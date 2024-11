Rijen van honderden meters lang voor kerstmarkt? Zo ontloop je de drukte

Het is november, dus dat betekent dat je weer kerstmarkten kunt bezoeken. Nederlanders gaan massaal naar landen als Duitsland om glühwein te drinken en broodjes braadworst te eten, maar ook de kerstmarkten in Nederland zijn erg populair. Zeker de kerstmarkten in de Valkenburgse Gemeentegrot en Fluweelengrot. Meer dan 350.000 mensen kwamen vorig jaar naar de Limburgse kerststad. De kerststad is sinds 15 november weer open, en afgelopen weekend gingen de video's van extreem lange rijen rond op sociale media.

Een kerstmarkt bezoeken in de zomer? In Hellevoetsluis kan dat gewoon, is te zien in bovenstaande video.

De video's zijn niet nieuw, vorige jaren gingen de video's van de rijen - die de hele stad doorkruisen - ook al viral. Hoe kun je voorkomen dat je veel tijd kwijt bent aan in de rij staan? Hart van Nederland zet een aantal tips voor je op een rij, voor de kerstmarkten in Valkenburg, maar ook voor kerstmarkten in het algemeen.

Bezoek de kerstmarkten doordeweeks. "In de weekenden kan het erg druk zijn. Wie doordeweeks een bezoekje brengt geniet van meer ruimte", aldus Kerststad Valkenburg.

Reis met het ov en kom niet met de auto - of parkeer je auto ergens buiten de stad: "Anders blijf je rondjes rijden om een parkeerplek te vinden."

Boek je tickets vooraf en belangrijk in Valkenburg: kies een tijdslot. Zo hoef je namelijk niet (lang) in de rij te staan. Mensen van de organisatie lopen langs de rijen om te checken of je een tijdslot hebt.

Houd bij het boeken van de tijdblokken wel rekening met genoeg tijd, als je meerdere attracties wil bezoeken. In Valkenburg moet je rekening houden met ongeveer 1,5 uur per attractie.

En de laatste tip: kom niet 10 minuten voor het einde van je tijdslot aan bij de kerstmarkt. "Kom op tijd."

Volgens een persvoorlichter van Visit Zuid-Limburg, de organisatie die de marketing voor Kerststad Valkenburg verzorgt, zijn de video's van de lange rijen overigens gemaakt voordat de grotten opengingen. "Voor 10.00 uur in de ochtend. Ja, in het weekend kan het erg druk zijn, maar dit was gefilmd voordat de markt überhaupt open was."

Overigens is het ietsje minder druk dan vorig jaar, aldus de persvoorlichter. "Maar daar hebben we als organisatie ook wel op ingezet. De aantallen die we nu zien, zijn wel vergelijkbaar met 2023, maar we weten dat de piek in drukte na Sinterklaas pas komt."