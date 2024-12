Duitsers overspoelen kerstmarkt Bourtange: 'Braadworst, glühwein en gezelligheid'

Duitsland staat bekend om zijn kerstmarkten. Maar vergeet Düsseldorf, Keulen, Münster en Aken! Voor een van de beste kerstmarkten hoef je helemaal niet de grens over. Sterker nog, onze oosterburen komen massaal onze kant op. Naar het Groningse Bourtange om precies te zijn.

In het pittoreske vestingdorp Bourtange, waar slechts 40 tot 45 mensen wonen, draait alles in deze tijd van het jaar om de kerstmarkt. Volgens bewoner Hendri wordt de markt alleen in de weekenden georganiseerd. "We hebben doordeweeks niet genoeg personeel," legt hij uit. De kerstmarkt trekt jaarlijks tussen de 40.000 en 45.000 bezoekers.

Jaar aan voorbereiding

De kerstmarkt begon zo’n twintig jaar geleden als een initiatief van lokale ondernemers om de rustige winterperiode te overbruggen. "We steken elk jaar direct na afloop van de markt de koppen bij elkaar voor het draaiboek van volgend jaar," zegt Hendri. Naast Hendri zijn ook andere ondernemers nauw betrokken bij de organisatie van het evenement. Gerrit Schuit vertelt: "Twintig jaar geleden begonnen we met een paar mensen, moet je nu eens kijken. Normaal praat ik de hele dag door Duits, voor de verdwaalde Nederlander moet ik weer even schakelen hoor," lacht Gerrit.

Dit weekend en de volgende twee weekenden worden duizenden bezoekers verwacht. De organisatie roept op om vooraf online tickets te kopen zodat zij weten hoe druk het op een bepaalde dag wordt.