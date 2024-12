Nederlanders bezoeken Duitse kerstmarkten steeds vaker met auto of trein

Uren over kerstmarkten slenteren, jezelf opwarmen met glühwein en tussendoor nog een flammkuchen of broodje bratwurst naar binnen werken, ook dit jaar bezoeken veel Nederlanders weer een van de vele Duitse kerstmarkten. Wel nemen we steeds vaker de auto of het openbaar vervoer om daar te komen. Georganiseerde busreizen en cruises zijn minder populair geworden.

Voor gezellige en pittoreske kerstmarkten hoef je de grens niet over. In het Groningse Bourtange komen Duitse dagjesmensen zelfs met bussen tegelijk naar Nederland. In de video hierboven vertellen zij waarom deze kerstmarkt zo bijzonder voor hen is.

De bekende kerstmarkten in Berlijn, Düsseldorf en Keulen trekken zoals elk jaar veel Nederlandse bezoekers. Bij vervoerder FlixBus is een stijgende vraag naar ritten vanuit Nederland naar Duitsland zichtbaar. Een woordvoerster zegt: "Er is veel vraag naar tickets naar Maagdenburg, wat we zeker weten dat door de kerstmarkt komt." Hoewel Düsseldorf en Hamburg ook populair zijn, kan FlixBus niet bevestigen of dit alleen door de markten komt.

De ANWB ziet een duidelijke voorkeur voor de auto bij Nederlanders die Duitse kerstmarkten bezoeken. "Veel mensen maken er een weekendje weg van," vertelt een woordvoerster. "Gezinnen kiezen vaak kindvriendelijke markten, terwijl stellen op zoek gaan naar een romantische sfeer."

Niet alleen de auto, maar ook de trein blijkt een populaire optie. De NS meldt dat treintickets naar steden met kerstmarkten, zoals Düsseldorf en Keulen, goed verkopen. Reisbureaus merken echter dat langere georganiseerde busreizen en cruises minder populair zijn. "De kosten spelen zeker een rol," zegt Paul van Laarhoven van De Jong Intra Vakanties. Zijn bedrijf zag een lichte daling in het aantal boekingen voor meerdaagse trips.

Afname in groepsreizen en cruises

Vooral kerstmarkten in steden zoals Düsseldorf, Oberhausen en Keulen blijven populair bij Nederlandse bezoekers. Naast Duitsland is er ook interesse in markten in andere Europese steden, zoals Wenen en Lille.

Hart van Nederland / ANP