Honderden mensen in armoede mogen naar speciale kerstmarkt: 'Verdienen ze'

Het is weer de tijd van de kerstmarkten. In Amsterdam wordt een hele bijzondere kerstmarkt georganiseerd door Stichting Samen Is Niet Alleen (SINA). Voor de vijfde keer zijn alleen Amsterdammers die in armoede leven welkom. Honderden bezoekers mogen er gratis shoppen.

Alle genodigden worden vanuit hun aangesloten voedselbank naar de kersmarkt gebracht. Door middel van een stempelkaart kunnen de bezoekers langs de veertig kraampjes gaan en gratis cadeaus ophalen. Ook zijn er optredens en activiteiten voor kinderen.

Bezoekers krijgen bijvoorbeeld een Rituals-tasje, een bos bloemen en etenswaren. De kinderen krijgen speelgoed. "Er staan zo'n 180 vrijwilligers klaar voor alle bezoekers die een mooie, feestelijke dag verdienen", zegt directeur van de stichting Jurre van de Kamp.