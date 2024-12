Is een kerstmarkt nog wel veilig? 'Het is kwetsbaar, maar laat je niet bang maken'

Over de hele wereld wordt geschokt gereageerd op de aanslag in het Duitse Maagdenburg waarbij tot nu toe vijf doden zijn gevallen. Een man reed daar met een auto in op een kerstmarkt. Ook in Nederland zijn er natuurlijk verschillende kerstevenementen aan de gang. De vraag rijst nu of die eigenlijk wel zo veilig zijn.

"Ik snap dat mensen zich dat afvragen. De bedoeling van dit soort acties is om mensen heel bang te maken", zegt Willemijn Aerdts, expert op het gebied van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, tegen Hart van Nederland. "Als mensen zich afvragen: zou dit mij ook kunnen overkomen? Dan is het doel al geslaagd. Behalve dat hij natuurlijk ook de bedoeling had om veel mensen te doden of gewond te laten raken."

Volgens Aerdts is de Nederlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdienst ontzettend alert. "Gelukkig weten we dat er heel veel evenementen doorgaan zonder dat er iets plaatsvindt. Maar garanderen dat er niks gebeurt, kan ik niet."

'Niet bang laten maken'

Dat ook in Nederland alertheid geboden is, was eerder deze week ook al de boodschap van het nieuwe zogenoemde dreigingsbeeld terrorisme van de NCTV. Het op een na hoogste dreigingsniveau (4 op een schaal van 5) blijft van kracht. "Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is."

Aerdst zegt dat als je naar een dergelijk evenement gaat en je ziet iets wat je niet vertrouwt, dat je dan een politieagent moet aanspreken. "Ik hoop dat mensen zich niet te bang laten maken en gewoon genieten van deze mooie tijd van het jaar. Ik zou alert zijn, maar je niet al het plezier laten afnemen."

Winterfair IJsselstein

Bij de Winterfair in IJsselstein worden al een paar jaar veiligheidsmaatregelen getroffen. Er staan hekken en er zijn palen die omhoog en omlaag gaan. Auto's kunnen er dan niet doorheen. Ook zijn er een paar punten afgezet en is er een verkeersregelaar.

Organisator Naomi van der Werken zegt niet banger te zijn dan normaal door de aanslag in Duitsland. "Wat er vrijdagavond is gebeurd, kan niemand voorspellen, wij kunnen zoiets ook niet tegenhouden", vertelt ze tegen Hart van Nederland.