Geert Wilders over aanslag Duitse kerstmarkt: 'Verschrikkelijk, wat een terreur'

Fractievoorzitters in de Tweede Kamer zijn geschokt door de vermoedelijke aanslag op een kerstmarkt in de Duitse stad Maagdenburg. Een man maakte daar vele tientallen slachtoffers, van wie er volgens de huidige informatie minstens twee omkwamen, door met een auto op een menigte in te rijden.

"Verschrikkelijk wat een terreur", reageert PVV-leider Geert Wilders op X. VVD-voorvrouw Dilan Yeşilgöz spreekt van "verschrikkelijke beelden" uit Maagdenburg. "Mijn gedachten zijn bij alle slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners die nu zo hard werken."

Schouder aan schouder

Minister-president Dick Schoof heeft de Duitse bondskanselier Olaf Scholz zijn medeleven betuigd na de vermoedelijke aanslag op een kerstmarkt in Maagdenburg. "Nederland staat schouder aan schouder met onze Duitse buren in deze donkere momenten", aldus de premier op X.

Schoof spreekt van "verschrikkelijke beelden" uit Maagdenburg, waar een man met een auto inreed op een menigte met zeker twee doden en tientallen gewonden tot gevolg. "De Nederlandse autoriteiten houden de ontwikkelingen scherp in de gaten", aldus de premier. "Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun naasten."

Foto: Heiko Rebsch/dpa via AP/ANP

Caroline van der Plas van BBB spreekt eveneens van een "verschrikkelijke" aanslag. "Wat een hel", voegt ze daaraan toe. Ook Mirjam Bikker van de ChristenUnie reageert ontdaan. "Zoveel leed door vermoedelijk terreur. Juist op een plek van lichtjes, vrolijkheid en zoveel mensen die genieten van de kersttijd."

