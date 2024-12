Automobilist rijdt in op Duitse kerstmarkt: '60-80 gewonden en zeker 1 dode'

Een automobilist is in de Duitse plaats Maagdenburg ingereden op een kerstmarkt. Daarbij zou minstens één persoon om het leven zijn gekomen, meldt de regionale omroep MDR op basis van de politie. Ook zouden tientallen gewonden zijn gevallen. De bestuurder is aangehouden, meldt het Duitse persbureau dpa op basis van regeringsbronnen.

Een regeringswoordvoerder in de deelstaat Saksen-Anhalt spreekt van een aanslag, schrijven Duitse media. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zouden volgens de media zestig tot tachtig gewonden en minstens één dode zijn gevallen. De krant Bild spreekt van mogelijk twintig slachtoffers.

Op X plaatst iemand een video waarin te zien is dat meerdere mensen gewond op de grond van de kerstmarkt liggen:

'Verschrikkelijke gebeurtenis'

De premier van de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt is onderweg naar Maagdenburg, waar een automobilist is ingereden op mensen op de kerstmarkt. "Dit is een verschrikkelijke gebeurtenis, juist nu in de dagen voor Kerstmis", zegt Reiner Haseloff tegen het Duitse persbureau dpa.

De regionale premier wil zelf poolshoogte nemen op de markt en is daarom onderweg naar de hoofdstad van Saksen-Anhalt. Over slachtoffers en de achtergrond van het incident kon Haseloff geen mededelingen doen.

Hulpdiensten bij de kerstmarkt in Maagdenburg - foto: Dörthe Hein/dpa via AP/ANP

Maagdenburg is de hoofdstad van de oostelijke deelstaat Saksen-Anhalt. De kerstmarkt die daar jaarlijks wordt gehouden geldt als zeer populair. De markt is sinds de aanrijding gesloten.

ANP/Hart van Nederland