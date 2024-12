Mogelijk explosief in auto kerstmarkt Maagdenburg, gebied afgezet

De politie van Maagdenburg in Duitsland vermoedt dat in de auto die vrijdagavond inreed op bezoekers van de kerstmarkt in het centrum, een explosief zit. Een groot gebied is daarom afgezet, meldt omroep MDR.

Een politiewoordvoerder zegt tegen de regionale omroep MDR dat de auto - het zou om een BMW gaan - "minstens 400 meter over de kerstmarkt" door de mensenmassa heeft gereden. Een regeringswoordvoerder in de deelstaat Saksen-Anhalt spreekt van een aanslag, schrijven Duitse media. Er zouden volgens de media zestig tot tachtig gewonden zijn en minstens twee doden, waaronder een kind. De gemeente Maagdenburg bevestigt dat zeker een persoon om het leven is gekomen en het aantal gewonden ligt volgens de gemeente op 68.

Maagdenburg is de hoofdstad van de oostelijke deelstaat Saksen-Anhalt. De kerstmarkt die daar jaarlijks wordt gehouden geldt als zeer populair.

Hulpdiensten bij de kerstmarkt in Maagdenburg - foto: Dörthe Hein/dpa via AP/ANP

ANP/Hart van Nederland