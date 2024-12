Dit weten we tot nu toe over de aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg

Een automobilist is vrijdagavond op een kerstmarkt in het Duitse Maagdenburg in volle vaart op mensen ingereden. Het gaat vermoedelijk om een aanslag, waarbij meerdere doden en zwaargewonden zijn gevallen. Een overzicht van wat we tot nu toe weten.

De auto reed vrijdag aan het begin van de avond in op bezoekers die langs kerstkraampjes liepen in het centrum van de stad. De auto met daarin de dader zou minstens 400 meter over de kerstmarkt door de mensenmassa zijn gereden. Beelden hiervan circuleren rond op sociale media. De politie van Maagdenburg vermoedde dat in de auto een explosief zat. Een groot gebied was daarom afgezet.

Het gaat vermoedelijk om een aanslag. Vijf mensen kwamen om het leven, waaronder volgens deelstaatpremier Reiner Haseloff een kind. Er zouden 41 ernstig gewonden en nog eens ongeveer negentig personen met zware verwondingen zijn. Minstens 78 mensen raakten lichtgewond. Vlak na de aanslag werden op het terrein van de kerstmarkt tenten opgezet waar gewonden werden geholpen. Een deel van de kerstmarkt in Maagdenburg is nog steeds afgezet door de politie.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft "op dit moment geen berichten dat er Nederlanders onder de slachtoffers zijn".

Verdachte

De politie wist vlak na de aanslag een verdachte te arresteren op de plaats van de aanval. De Duitse autoriteiten hebben hem geïdentificeerd als Taleb A., een 50-jarige arts en psychotherapeut uit Saudi-Arabië. Hij verblijft sinds 2006 in Duitsland en heeft een permanente verblijfsvergunning. Bij de man thuis in de stad Bernburg, een gemeente op enkele tientallen kilometers ten zuiden van Maagdenburg, heeft de politie een huiszoeking uitgevoerd.

De motieven van de verdachte zijn nog onduidelijk. Bekend is dat hij alleen handelde. Verschillende Duitse media melden dat hij op sociale media kritiek op de islam uitte en zelfs waarschuwde voor de "gevaren" van een islamisering van Duitsland. Geen enkele extremistische groepering heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval.

Die Welt schrijft dat de verdachte in mei al een gewelddaad aankondigde. Volgens de krant leek hij steeds meer overtuigd van het idee dat de Duitse autoriteiten het islamisme promootten. Hij riep op tot sluiting van de Duitse grenzen voor islamisten en voerde campagne voor de rechts-radicale partij AfD. De voorbije maanden lazen zijn berichten steeds verwarrender.

Volgens Die Welt zou de man de auto waarmee hij inreed op mensen hebben gehuurd en daarna naar de kerstmarkt zijn gereden.

Schoof en fractieleiders Kamer

Minister-president Dick Schoof heeft de Duitse bondskanselier Olaf Scholz zijn medeleven betuigd. "Nederland staat schouder aan schouder met onze Duitse buren in deze donkere momenten", aldus de premier op X. Hij spreekt van "verschrikkelijke beelden" uit Maagdenburg.

"Verschrikkelijk wat een terreur", reageert PVV-leider Geert Wilders op X. VVD-voorvrouw Dilan Yeşilgöz spreekt van "verschrikkelijke beelden" uit Maagdenburg. "Mijn gedachten zijn bij alle slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners die nu zo hard werken."

"Diep geschokt door de afgrijselijke beelden uit Maagdenburg", laat politiek leider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA weten op X. "De kerstmarkt, waar duizenden mensen bij elkaar komen om van de warmte van de feestdagen te genieten, is veranderd in een gruwelplek. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun dierbaren."

CDA'er Henri Bontenbal sprak in het WNL-televisieprogramma Café Kockelmann van "een enorm drama". Dergelijke acties van "terroristen" zijn volgens hem onvoorspelbaar en nooit 100 procent te voorkomen. "Dat maakt het ook zo verschrikkelijk en angstaanjagend."

Caroline van der Plas van BBB spreekt eveneens van een "verschrikkelijke" aanslag. "Wat een hel", voegt ze daaraan toe. Ook Mirjam Bikker van de ChristenUnie reageert ontdaan. "Zoveel leed door vermoedelijk terreur. Juist op een plek van lichtjes, vrolijkheid en zoveel mensen die genieten van de kersttijd."

Gevaar Nederland

Ook in Nederland is de kans op een aanslag reëel, zo brengt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg. "Voor verdere duiding wachten we andere informatie uit Duitsland af", laat hij weten.

Dat ook in Nederland alertheid geboden is, was eerder deze week ook al de boodschap van het nieuwe zogenoemde dreigingsbeeld terrorisme van de NCTV. Het op een na hoogste dreigingsniveau (4 op een schaal van 5) blijft van kracht. "Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is."

Burgemeester Valkenburg extra alert

Burgemeester Daan Prevoo van het Limburgse Valkenburg, waar een van de drukst bezochte kerstmarkten van West-Europa plaatsvindt, is "geschrokken van de gebeurtenissen". "Ik heb vrijdagavond meteen overleg gehad met de politie en de gemeentelijke diensten", zegt Prevoo.

"We zijn uiteraard extra alert, maar rond onze kerstmarkt zijn de veiligheidsmaatregelen al hoog", aldus de burgemeester. "De locatie en omgeving van de markt heb ik bij de start van het evenement op 15 november uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. "Daarnaast liggen er al betonblokken en barriers op de toegangswegen en hangen er drones in de lucht. Ook op de grond is zichtbaar en onzichtbaar toezicht aanwezig." Volgens Prevoo is de kerstmarkt in Valkenburg, met jaarlijks 700.000 bezoekers, de grootste van West-Europa.

Herdenking

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft vlak na de aanslag via X zijn zorgen geuit na de vermoedelijke aanslag op de kerstmarkt in de stad Maagdenburg. "De berichten uit Maagdenburg suggereren iets slechts", schrijft hij.

In Maagdenburg wordt zaterdagavond een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers. Vanaf 19.00 uur is de Dom van Maagdenburg open voor mensen om samen te komen na het drama. Ook andere kerken zijn open voor herdenkingen.

ANP