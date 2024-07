Vrijwilligers zijn lastig te vinden, maar De Acht van Chaam laat zien dat het wel kan

De zomervakantie is in heel Nederland begonnen en dat betekent dat alle dorpsevenementen weer voor de deur staan. Zo ook in Chaam, waar woensdag in het teken staat van de 84ste editie van De Acht van Chaam. Een oud wielerevenement dat al decennia wordt georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers.

Maar die vrijwilligers zijn steeds lastiger te vinden, zagen ook de broers JW en Paul Schram. De geboren en getogen Chaamers kunnen zich geen zomer herinneren die niet in het teken stond van De Acht. "Het werd van vader op zoon doorgegeven", zegt JW tegen Hart van Nederland.

Daarom ging het hun aan het hart dat het, wegens gebrek aan vrijwilligers, steeds lastiger dreigde te worden om het evenement van de grond te krijgen. "Het zou zo zonde zijn als mensen zich in de toekomst niets meer kunnen herinneren van De Acht, dus zijn we het gaan vastleggen."

Documentaire: De Acht

En dat hebben ze de afgelopen 7 jaar gedaan. Met als resultaat een documentaire waarin Mart Verhees, die woensdag voor de 25ste keer als organisator op het evenement aanwezig is, de hoofdrol speelt. "Het is fantastisch om onderdeel te mogen zijn van de organisatie van De Acht. Deze feestelijke dag brengt ons hele dorp samen en mag nooit verloren gaan", laat hij Hart van Nederland weten.

Er hebben zich zelfs al nieuwe vrijwilligers aangemeld, dus ons mooie evenement kan gelukkig nog jaren voortbestaan. Mart Verhees

Hij heeft de documentaire inmiddels een aantal keer gezien en kan zijn geluk niet op. "We doen het natuurlijk met alle vrijwilligers samen en dat is prachtig in beeld gebracht. Veel mensen hebben de film al gezien en de reacties zijn geweldig. Er hebben zich zelfs al nieuwe vrijwilligers aangemeld, dus ons mooie evenement kan gelukkig nog jaren voortbestaan.”

De Acht van Chaam is dit jaar gewonnen door topsprinter Mark Cavendish, de recordhouder als het gaat om het aantal gewonnen etappes in de Tour de France.

(De documentaire is te zien op NPO Start.)