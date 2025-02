Gestolen historische Roemeense helm duikt op als carnavalskostuum

De gouden helm die bij de kunstroof in het Drents Museum werd gestolen, is nog altijd spoorloos. Maar in carnavalswinkel Greet Verkleedt in Beverwijk blijkt een wel heel bijzondere versie te liggen. Een ludiek nagemaakte plastic variant van de gestolen helm is een regelrechte hit onder carnavalsvierders.

Astrid de Jong van de carnavalswinkel vertelt bij Nieuws van de Dag dat het idee voor de helm ontstond toen de kunstroof groot nieuws werd. “Mijn man en ik wilden een kartonnen versie maken, maar de productiemaatschappij had daar drie tot vier weken voor nodig. Dat lukte niet.”

Toen liep er vorige week plots een man de winkel binnen met een 3D-geprinte helm onder zijn arm. “Hij vroeg of we interesse hadden om die te verhuren of te verkopen. Ik dacht: dit is heel ludiek en superleuk. Daar is dit uit voortgekomen.” De helm, die voor 80 euro wordt verkocht, blijkt nu een grote hit. In twee dagen tijd zijn er al bijna dertig aanvragen, vooral aan mensen uit het zuiden van het land.

Echte helm nog spoorloos

Ondertussen is de echte Roemeense helm, samen met drie gouden armbanden, nog steeds niet teruggevonden. De diefstal, waarbij in de vroege ochtend van 25 januari een deur van het Drents Museum werd opgeblazen, wordt onderzocht door een speciaal Joint Investigation Team (JIT) van Nederland en Roemenië. Meerdere verdachten zijn al opgepakt, maar de geroofde kunststukken blijven spoorloos.

In Roemenië is de woede groot over de roof. Mocht de gestolen kunst niet terugkomen, dan moet de Nederlandse overheid opdraaien voor de schade van 5,8 miljoen euro, bleek uit gegevens die in handen waren van RTV Drenthe.