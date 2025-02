Rudy krijgt nieuwe auto na bizarre kunstroof met zijn gestolen en uitgebrande Golf

De inzamelingsactie voor Rudy uit Alkmaar, wiens auto werd gestolen en gebruikt als vluchtauto bij de kunstroof in het Drents Museum, heeft genoeg geld opgeleverd voor een nieuw voertuig. Zijn donkergrijze Volkswagen Golf werd in de nacht van donderdag op vrijdag gestolen en later uitgebrand teruggevonden onder een viaduct bij de N33 in Rolde.

Het Drents Museum in Assen is weer open voor publiek na de kunstroof , zo is te zien in bovenstaande video.

Rudy was niet verzekerd tegen diefstal, waardoor zijn oom een crowdfunding startte. De Alkmaarder had zijn auto nodig voor werk en had er al zijn spaargeld in gestoken. Tot zijn grote verbazing werd er dankzij honderden donaties bijna 10.000 euro opgehaald, en inmiddels staat er een nieuwe auto voor de deur.

Eerder werd al duidelijk dat het streefbedrag voor een nieuwe auto snel was behaald. "Rudy is heel blij met het opgehaalde bedrag en krijgt er tranen van in zijn ogen", zei Marcel Wendt eerder in een gesprek met Hart van Nederland.

Lees ook: Inzameling voor Rudy (24) na bizarre kunstroof met zijn gestolen auto Inzameling voor Rudy (24) na bizarre kunstroof met zijn gestolen auto

Verdachten

In de vroege ochtend van zaterdag 25 januari 2025 werd het Drents Museum in Assen opgeschrikt door een explosie, gevolgd door een gerichte diefstal van archeologische kunstwerken van onschatbare waarde. Kort daarna werd Rudy’s auto uitgebrand aangetroffen onder een viaduct bij de N33 in Rolde.

Drie verdachten zitten vast, maar een vierde verdachte is nog voortvluchtig. De gestolen kunstwerken zijn nog niet teruggevonden.