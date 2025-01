Inzameling voor Rudy (24) na bizarre kunstroof met zijn gestolen auto

Rudy (24) uit Alkmaar raakte zijn auto kwijt nadat deze werd gestolen en gebruikt bij een kunstroof in het Drents Museum in Assen. De wagen werd uitgebrand teruggevonden in Rolde. Een inzamelingsactie van zijn vriend Marcel moet hem weer op weg helpen.

De diefstal vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag. Op beelden van een deurbelcamera is te zien hoe twee mannen rond 02.00 uur door Rudy's straat lopen en stilstaan bij zijn auto. "Ze keken ook naar de auto van de buurvrouw, die toevallig ook een Golf heeft", vertelt Marcel aan RTL Nieuws. Kort daarna rijden de dieven weg met Rudy's auto, maar het moment van de diefstal werd niet vastgelegd.

Later die nacht werd de Volkswagen gespot in Groningen, inmiddels voorzien van een gestolen kentekenplaat. De volgende ochtend kreeg Rudy een bericht dat zijn auto was gevonden in Rolde. Opgelucht vertelde hij zijn moeder dat hij dacht de auto daar gewoon op te kunnen halen. Maar al snel bleek dat de wagen door de kunstrovers was gebruikt en volledig uitgebrand was achtergelaten.

Onherstelbaar beschadigd

De kunstroof vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag in het Drents Museum in Assen. De dieven stalen vier gouden objecten, namelijk een eeuwenoude gouden helm en drie gouden armbanden. Rudy’s auto werd gebruikt als vluchtauto. Kort na de roof kreeg de politie rond 03.50 uur een melding van een autobrand in Rolde. Daar bleek de Volkswagen onherstelbaar verwoest te zijn.

Marcel snapt niet waarom uitgerekend Rudy's auto werd gekozen door de kunstrovers. "Het is een dieselauto van meer dan tien jaar oud, alleen WA-verzekerd. Waarom nemen ze niet een auto die makkelijker te verkopen is? Rudy heeft er net velgen op laten zetten. Dat is ook het enige waardoor hij zijn auto kon herkennen op een foto van de uitgebrande wrakstukken", vertelt hij aan RTL Nieuws.

'Iedere euro helpt'

Rudy is afhankelijk van zijn auto om naar zijn werk te gaan. Door de diefstal zit hij nu niet alleen zonder vervoer, maar ook in financiële problemen. De auto, waar hij jaren voor heeft gespaard, was namelijk niet verzekerd voor diefstal. Marcel besloot daarom een inzamelingsactie te starten om Rudy een nieuwe auto te geven.

"Het is een enorm zielig verhaal", zegt Marcel. "Rudy zit echt in de put. Hij hoopt dat de daders worden opgepakt, zodat hij de schade op hen kan verhalen. Maar of dat gaat lukken, weet niemand." Intussen zijn donaties meer dan welkom. Marcel hoopt dat mensen Rudy willen helpen om zijn leven weer op de rit te krijgen.

Donaties voor de actie kunnen eenvoudig via het inzamelingsplatform worden gedaan. De teller staat dinsdagavond op ruim 300 euro. "Iedere euro helpt Rudy dichter bij een nieuwe auto", benadrukt Marcel.