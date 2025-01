'Goudroof Drents Museum was zeer gericht', vrees voor omsmelting

De roofoverval in het Drents Museum in Assen waarbij Roemeense historische gouden kunstschatten zijn ontvreemd, was volgens de directeur van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest, Ernest Öberlander-Târnoveanu, een zeer gerichte actie van de drie daders. De overval duurde maar twee minuten en de Gouden Helm van Cotofenesti en drie Dacische gouden armbanden zijn door de daders buitgemaakt, zei de museumdirecteur tegen Roemeense media.

De diefstal is niet alleen in Nederland maar ook in Roemenië gesprek van de dag. "De minister van Buitenlandse Zaken heeft de Nederlandse kant verzekerd van het belang van het terughalen van deze objecten, niet alleen vanwege hun erfgoedwaarde, maar ook vanwege de emotie die deze diefstal oproept in Roemenië", aldus verslaggever Cătălina Mănoiu van Antena 3 CNN.

De Roemeense premier Marcel Ciolacu heeft in Roemeense media beklemtoond dat de buit van de overvallers in het Drents Museum snel moet worden teruggevonden en terug moet naar Roemenië. Het gaat om drie gouden Dacische armbanden en de gouden helm van Coțofenești die tot het historische erfgoed van Roemenië behoren.

Museumdirecteur Öberlander-Târnoveanu zei dat hij van de Nederlandse autoriteiten heeft begrepen dat de daders zich uitsluitend op die helm en de armbanden richtten. Volgens Öberlander-Târnoveanu was de tentoonstelling er mede op gericht het publiek bekend te maken met de rijke en oude cultuur van Roemenië. Dit moet ertoe bijdragen dat we "geen land van enkel dieven, bedelaars en aardbeienplukkers" zijn.

Onschatbare waarde

Premier Ciolacu vertrouwt er naar eigen zeggen op dat de dieven door Nederland snel worden ingerekend. Ciolacu sprak ook met zijn minister van Buitenlandse Zaken, Emil Hurezeanu, over de roofoverval. De gestolen waar is volgens de premier van onschatbare waarde voor het Roemeense erfgoed. In Roemenië heerst de angst dat de dieven de gouden kunstschatten snel omsmelten.

Om de roof van archeologische topstukken uit het Drents Museum op te lossen, werkt de politie - onder leiding van het Openbaar Ministerie - samen met Interpol. Dat zeiden officier van justitie Debby Homans en politiechef Anko Lange zaterdag tijdens een persconferentie in het museum. Er wordt rekening gehouden met meerdere verdachten.

De gouden objecten stammen uit het Dacische Rijk dat grotendeels op het grondgebied van het huidige Roemenië heeft bestaan van de vijfde eeuw voor Christus tot ruim honderd jaar na het begin van onze jaartelling toen het werd onderworpen aan het Romeinse Rijk. Tijdens het bewind van de Roemeense communistische dictator Nicolae Ceaușescu (1918-1989) werd in Roemenië in 1966 een autofabriek opgericht die de auto's naar dat rijk heeft genoemd (Dacia).

Hart van Nederland / ANP