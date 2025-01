Dit weten we nu over de grote goudroof uit het Drents museum

In de vroege ochtend van zaterdag 25 januari 2025 werd het Drents Museum in Assen opgeschrikt door een explosie, gevolgd door een gerichte diefstal van onschatbare archeologische waarde. De gestolen objecten maken deel uit van de tentoonstelling 'Dacia – Rijk van goud en zilver', die schatten uit het oude Roemenië presenteert. Deze gebeurtenis heeft niet alleen in Nederland, maar ook in Roemenië tot grote verontwaardiging geleid. Dit is alles wat we nu weten.

Rond 03.45 uur vond er een zware explosie plaats bij het Drents Museum aan de Brink in Assen. De ontploffing veroorzaakte aanzienlijke schade aan het gebouw en omliggende panden. Volgens de politie hebben drie daders met behulp van explosieven toegang verschaft tot het museum en daarbij specifieke archeologische topstukken ontvreemd. De diefstal lijkt zorgvuldig te zijn gepland en uitgevoerd.

Om 04.15 uur, slechts een half uur na de explosie, werd een uitgebrande auto gevonden bij de kruising van de Grolloërstraat en Marwijksoord, nabij Rolde. De politie vermoedt dat de daders deze auto gebruikten om te vluchten, waarna ze mogelijk overstapten in een ander voertuig. Forensisch onderzoek en buurtonderzoek zijn in volle gang om verdere sporen te verzamelen​​.

Onderstaand kaartje werd gedeeld door de politie.

Beeld: Politie

Over de tentoonstelling

De tentoonstelling Dacia - Rijk van goud en zilver is een van de grootste internationale samenwerkingen ooit voor het Drents Museum. Met maar liefst 673 artefacten, afkomstig uit 18 verschillende Roemeense musea, was het een unieke collectie van Dacische schatten. De tentoonstelling liep al sinds 7 juli 2024 en was bijna afgelopen; de objecten zouden op 26 januari worden teruggebracht naar Roemenië. Het doel van de expositie was om bezoekers kennis te laten maken met de rijke, maar vaak onderbelichte cultuur van het oude Dacië​.

De gestolen objecten maken deel uit van de topstukken van de tentoonstelling. De gouden helm van Coțofenești, een meesterwerk uit de 5de eeuw voor Christus, weegt bijna 800 gram en is vervaardigd uit vrijwel puur goud. De helm is een voorbeeld van Thracische goudsmidkunst en is rijk versierd en gedecoreerd met afbeeldingen zoals ramshoofden en complexe geometrische patronen. De drie gestolen armbanden, eveneens van massief goud, stammen uit de tijd van Sarmizegetusa Regia, de voormalige hoofdstad van het Dacische Rijk.

Het verlies van deze historische schatten raakt niet alleen Nederland, maar ook Roemenië. De Nederlandse politie heeft direct contact opgenomen met Interpol om de daders en de gestolen objecten te traceren. De samenwerking met internationale opsporingsinstanties benadrukt de ernst van deze kunstroof. In Roemenië wordt nauw samengewerkt tussen het Ministerie van Cultuur, het Nationaal Historisch Museum en de Nederlandse autoriteiten.

Minister-president Dick Schoof heeft zijn Roemeense ambtsgenoot, Klaus Iohannis, verzekerd dat Nederland alles in het werk stelt om de stukken terug te halen​​. De Roemeense president Iohannis sprak zijn dank uit voor de inzet van de Nederlandse autoriteiten en benadrukte dat de gestolen schatten "mijlpalen van onze geschiedenis en identiteit" zijn.

Beeld: Wikimedia

Premier Marcel Ciolacu van Roemenië hoopt op een snelle terugkeer van de objecten. De gestolen waar is volgens de premier van onschatbare waarde voor het Roemeense erfgoed. In Roemenië heerst de angst dat de dieven de gouden kunstschatten snel omsmelten.

Hoewel de waarde van de gestolen objecten moeilijk in geld uit te drukken is, schatten experts dat het om miljoenen euro's gaat. Toch is het culturele en historische belang veel groter. De diefstal heeft in Roemenië tot verontwaardiging en verdriet geleid. De directeur van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest, Ernest Öberlander-Târnoveanu, noemde de roof een zeer gerichte actie. Volgens de museumdirecteur was de tentoonstelling er mede op gericht het publiek bekend te maken met de rijke en oude cultuur van Roemenië. Dit moet ertoe bijdragen dat we "geen land van enkel dieven, bedelaars en aardbeienplukkers" zijn.

Beveiligingsmaatregelen en kritiek

Het Drents Museum had voorafgaand aan de tentoonstelling uitgebreide beveiligingsmaatregelen getroffen. De vitrine waarin de stukken werden bewaard, voldeed aan internationale normen, en de alarmen waren verbonden met de politie. Toch blijkt nu dat dit niet voldoende was om de criminelen te stoppen. Museumdirecteur Harry Tupan gaf tijdens een persconferentie aan dat hij "diep geschokt" is door het incident, en noemde het een "zwarte dag voor het Drents Museum en voor het Nationaal Historisch Museum in Boekarest."

De politie roept getuigen op om zich te melden met informatie over de daders of verdachte voertuigen. Beelden van deurbelcamera’s, beveiligingscamera’s of dashcams die zijn gemaakt tussen 03.00 en 04.30 uur kunnen cruciaal zijn in het onderzoek. Tips kunnen worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn of anoniem via Meld Misdaad Anoniem​​.