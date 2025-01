Politie geeft foto vrij van verdachte kunstroof Drents Museum

De politie heeft woensdag een foto vrijgegeven van een man die in verband wordt gebracht met de inbraak in het Drents Museum in Assen. Hij werd een paar dagen voor de inbraak gezien in een bouwmarkt in de Drentse hoofdstad.

Bij een grote roof zaterdagochtend werden Roemeense gouden schatten gestolen uit het Drents Museum. Deze gebeurtenis heeft niet alleen in Nederland, maar ook in Roemenië tot grote verontwaardiging geleid. In bovenstaande video zie je wat we nu weten.

In de vroege ochtend van zaterdag 25 januari 2025 werd het Drents Museum in Assen opgeschrikt door een explosie, gevolgd door een gerichte diefstal van onschatbare archeologische waarde. De gestolen objecten maken deel uit van de tentoonstelling 'Dacia – Rijk van goud en zilver', die schatten uit het oude Roemenië presenteert. Deze gebeurtenis heeft niet alleen in Nederland, maar ook in Roemenië tot grote verontwaardiging geleid.

De verdachte die een paar dagen voor de inbraak werd gezien in een bouwmarkt in Assen. Beeld: Politie

Een foto vanuit een andere hoek. Beeld: Politie

De politie vraagt iedereen die meer weet contact op te nemen. Daarnaast wil de politie weten waar de auto die betrokken was bij de roof, tussen donderdagochtend en zaterdagochtend was. De donkergrijze Volkswagen Golf werd in de nacht van woensdag op donderdag tussen 20.30 en 03.30 uur gestolen in Alkmaar.

Hart van Nederland/ANP