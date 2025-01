Vijftig tips binnen bij politie over kunstroof in Drents Museum

De politie heeft tot nu toe meer dan vijftig tips ontvangen over de spectaculaire kunstroof in het Drents Museum in Assen. In de nacht van vrijdag op zaterdag wisten dieven met behulp van explosieven binnen te dringen en waardevolle gouden artefacten te stelen, waaronder het 2500 jaar oude gouden Helm van Coțofenești en drie Dacische armbanden. Ondanks de vele tips ontbreekt de gouden tip nog, meldt de politie zondagmiddag.

Alle tips worden volgens de politie nauwkeurig onderzocht. "Belangrijke vraag in het onderzoek is; waar zijn de gestolen voorwerpen momenteel?", aldus de politie. Zondag ging het onderzoek van het beeldmateriaal dat al beschikbaar was verder. Dat is volgens de politie een precieze en tijdrovende activiteit. "Het kan dus enige tijd duren voordat duidelijk is of hier concrete tips en beelden tussen zitten."

De politie werkt nauw samen met internationale partners, waaronder Interpol, om de daders op te sporen en de gestolen kunstwerken terug te vinden. Er is een forensisch onderzoek gestart en camerabeelden worden geanalyseerd. Ook is er een uitgebrande auto gevonden in de buurt van het museum, die mogelijk verband houdt met de roof.

De politie roept iedereen die iets verdachts heeft gezien in de omgeving van het Drents Museum in de nacht van vrijdag op zaterdag, of die andere relevante informatie heeft, op om contact op te nemen. Alle tips zijn welkom om deze zaak op te lossen en de waardevolle kunstwerken terug te brengen naar het museum.

Hart van Nederland/ANP