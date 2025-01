Drie verdachten aangehouden in Heerhugowaard voor kunstroof Drents Museum

De politie heeft drie verdachten aangehouden voor de kunstroof in het Drents Museum in Assen van afgelopen weekend. Dat meldt een woordvoerster van de politie. Het Drents Museum laat weten dat de verdachten zijn aangehouden in de plaats Heerhugowaard. De schatten zijn nog niet terug.

Het terugvinden van de gestolen kunstobjecten zou "een fantastische volgende stap zijn", aldus het museum in een verklaring op zijn website.

De roof heeft niet alleen in Nederland, maar ook in Roemenië tot grote verontwaardiging geleid.

Verdachten

De verdachten konden volgens de politie worden aangehouden op basis van rechercheonderzoek, camerabeelden en tips van het publiek. De verdachten zitten in volledige beperkingen. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.

Eerder op woensdag bracht de politie beelden naar buiten van een man die ook wordt gezocht voor de kunstroof. Hij werd een paar dagen voor de inbraak gezien in een bouwmarkt in de Drentse hoofdstad. Deze man is nog niet gevonden.

Roof

Het museum is "erg blij met het hoopvolle nieuws over de arrestaties". In de vroege ochtend van zaterdag 25 januari 2025 werd het Drents Museum opgeschrikt door een explosie, gevolgd door een gerichte diefstal van onschatbare archeologische waarde.

De gestolen objecten maken deel uit van de tentoonstelling 'Dacia – Rijk van goud en zilver', die schatten uit het oude Roemenië presenteert. Met name voor de Roemeense bevolking hoopt het Drents Museum dat de schatten ongeschonden worden teruggevonden.

Hart van Nederland/ANP