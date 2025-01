Meer dan honderd tips binnen bij politie over kunstroof Drents Museum

Inmiddels zijn meer dan honderd tips binnengekomen bij de politie over de kunstroof uit het Drents Museum in Assen in de nacht van vrijdag op zaterdag. En de teller blijft oplopen, meldt een politiewoordvoerder. Bij de inbraak werden een gouden helm en drie gouden armbanden buitgemaakt.

Een team van tientallen rechercheurs bekijkt alle tips. De politie wil weten waar de auto die betrokken was bij de roof, tussen donderdagochtend en zaterdagochtend was. De donkergrijze Volkswagen Golf werd in de nacht van woensdag op donderdag tussen 20.30 en 03.30 uur gestolen in Alkmaar.

De tips gaan over de auto, maar ook onder meer over mensen die zich daags voor de diefstal verdacht gedroegen in het museum.

Mogelijk gevlucht naar Duitsland

De politie bevestigt eerdere berichtgeving van De Telegraaf dat de optie bestaat dat de dieven naar Duitsland zijn gevlucht. "Maar we kijken breder dan dat, het onderzoek is volop gaande", aldus de woordvoerder.

ANP