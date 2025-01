Scherpe kritiek van Roemenië op beveiliging Drents Museum na roof

De Roemeense minister van Cultuur, Natalia Intotero, heeft scherpe kritiek geuit op het Drents Museum na de spectaculaire kunstroof waarbij vier archeologische topstukken werden gestolen. Ze stelt dat de bruikleenovereenkomst voor de gestolen objecten, waaronder de gouden helm van Coțofenești, onvoldoende garanties bood voor de beveiliging.

De gestolen stukken, geleend van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest, zijn van grote culturele waarde voor Roemenië. Volgens Intotero bevatte de overeenkomst geen duidelijke bepalingen over de beveiliging. Ze noemde het contract "onvoldoende zorgvuldig opgesteld" en pleit voor strengere regels rond het uitlenen van nationaal erfgoed. De minister dringt aan op meer controle over welke museumstukken Roemenië mogen verlaten.

Museumdirecteur Harry Tupan verklaarde eerder dat de beveiliging van het Drents Museum op orde was, met extra maatregelen voor deze tentoonstelling. Er waren echter geen beveiligers aanwezig in de expositiezaal. Het museum heeft nog niet gereageerd op de kritiek van de Roemeense minister, maar maandag wordt tijdens overleg besproken wanneer het museum weer kan openen.

De politie heeft camerabeelden vrijgegeven van drie daders die met explosieven toegang verschaffen tot het museum. Ook wordt een verdachte onderzocht die enkele dagen voor de roof opvallend gedrag vertoonde in het museum. Interpol is ingeschakeld om internationaal naar de gestolen stukken te zoeken. Tot nu toe zijn er geen aanhoudingen verricht.

Hart van Nederland / ANP