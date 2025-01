'Nederlandse zakenman looft €100.000 uit voor gouden tip kunstroof Drents Museum'

Een Nederlandse ondernemer in Boekarest heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de terugkeer van de gestolen gouden kunstschatten uit het Drents Museum in Assen. Dat meldt de Telegraaf maandag.

De kunststukken, waaronder een gouden helm en armbanden, werden afgelopen zaterdagochtend geroofd. Vastgoedmagnaat Alex van Breemen, eigenaar van de Cascade Groep, noemt de roof "verschrikkelijk" en hoopt met de beloning een verschil te maken.

'Impact van roof is groot in Roemenië'

Van Breemen, die in Roemenië woont, vertelt aan De Telegraaf: "De impact van de roof is enorm hier in Roemenië. De gouden helm en de armbanden zijn ontzettend belangrijk als cultureel erfgoed. De roof maakt me woest. En als ik een steentje kan bijdragen om de gouden kunstschatten terug te krijgen, doe ik dat graag".

Kunstdetective Arthur Brand ondersteunt het initiatief en benadrukt dat beloningen bij dit soort zaken vaak succesvol zijn. "Er zijn altijd mensen in de omgeving van de direct betrokkenen die voor een fors bedrag best willen gaan praten", zegt hij tegen de krant.

Politie jaagt op verdachten

De politie Noord-Nederland werkt nog volop aan het opsporen van drie verdachten. Onder andere de herkomst van de gestolen auto, die bij de roof is gebruikt, wordt onderzocht. Ook zijn camerabeelden van een verdachte man, die vijf dagen voor de overval de tentoonstelling bezocht, onder de loep genomen.