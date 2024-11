Kunstwerken Andy Warhol onherstelbaar beschadigd bij kunstroof: 'Nooit meer de Queens, vreselijk'

De eigenaar van de kunstgalerie in Oisterwijk, die in de nacht van donderdag op vrijdag doelwit was van een kunstroof, is er kapot van. Dat vertelt hij vrijdagochtend aan Hart van Nederland. "Na 33 jaar kunsthandelaar is dit wel een dieptepunt."

Bij de roof werden vier werken van Andy Warhol uit de serie Reigning Queens gestolen. Twee daarvan werden teruggevonden, van de andere twee ontbreekt nog ieder spoor. Zeker is wel dat alle vier de werken onherstelbaar zijn beschadigd bij de roof.

'Werken pasten niet in de auto'

"Ik begrijp het niet. Het is waanzin dat dit op deze manier gebeurt", vertelt een aangeslagen Mark Peet Visser, eigenaar van de kunstgalerie. "De roof is zo slecht uitgevoerd, zo amateuristisch."

Twee werken werden zwaar beschadigd voor het pand teruggevonden. "Op camerabeelden is te zien dat niet alle werken in de auto pasten. Kun je je het voorstellen? Dan plan je een roof, maar de werken passen niet in je auto."

'Papperig papier'

Het gaat volgens de galeriehouder niet om 'zomaar wat kunstwerken', maar om wereldberoemde kunstwerken van kunstenaar Andy Warhol.

De werken waren bedoeld voor PAN Amsterdam, een kunstbeurs die eind november plaatsvindt. "We hadden er speciaal op ingezet met een enorme presentatie. We zouden de highlight van PAN zijn", vertelt Visser. De werken zijn onherstelbaar beschadigd geraakt. "Het is nu papperig papier, er is helemaal niets van over."

De galeriehouder probeert vooruit te kijken en heeft een andere selectie kunstwerken die hij zal presenteren op PAN Amsterdam. "Maar nooit meer de Queens, en dat is vreselijk."