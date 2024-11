Explosie en kunstroof in Oisterwijk: vier werken gestolen, daders gevlucht

Bewoners van de Dorpsstraat in Oisterwijk zijn in de nacht van donderdag op vrijdag opgeschrikt door een explosie bij een kunstgalerie. Het pand liep enorme schade op, en tientallen ramen in de omgeving sprongen door de kracht van de knal. Uit de galerie zijn vier kunstwerken gestolen.

De harde knal was in de wijde omgeving te horen, en bij nabijgelegen winkels sneuvelden reclameborden door de ontploffing.

Andy Warhol

Bij de galerie werd de voordeur eruit geblazen, waarna de daders ervandoor gingen met vier kunstwerken. De kunstwerken zijn afkomstig uit de Reigning Queens-serie van Andy Warhol. De kunstdieven hebben het glas uit de lijsten geslagen en de zeefdrukken eruit gerukt. De portretten van koningin Beatrix en koningin Ntombi Twala zijn teruggevonden, beide nog in hun lijst. De werken met portretten van de Britse koningin Elizabeth en koningin Margrethe van Denemarken zijn nog spoorloos.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

"De serie is als geheel megawaardevol", zegt een woordvoerster van de galerie. De portretten die MPV Gallery in huis had, hebben dezelfde nummering, wat volgens de woordvoerster uniek is. "Doodzonde" dat de serie nu "uiteen is gerukt", vindt ze.

Explosieven

Voor de roof werden zware explosieven gebruikt. De auto waarin de dieven vluchtten, werd even verderop teruggevonden en door de politie hermetisch afgesloten, omdat er mogelijk nog explosieven aanwezig zijn.