Al 5000 euro opgehaald voor Rudy na diefstal en verwoesting auto

Een inzamelingsactie voor de 24-jarige Rudy uit Alkmaar, wiens auto werd gestolen en gebruikt als vluchtauto bij de kunstroof in het Drents Museum, heeft al meer dan 5200 euro opgebracht. De donkergrijze Volkswagen Golf werd in de nacht van donderdag op vrijdag gestolen en later uitgebrand teruggevonden onder een viaduct bij de N33 in Rolde.

Rudy had zijn auto nodig voor werk en al zijn spaargeld erin gestoken. Omdat de wagen alleen WA-verzekerd was, krijgt hij geen schadevergoeding. Zijn vriend Marcel startte daarom een crowdfundingsactie om 8000 euro op te halen voor een nieuwe auto. Donderdagochtend staat de teller al op ruim 5200 euro.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Kunstroof in Drents Museum

De roof vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag. Dieven sloegen toe in het Drents Museum en namen meerdere topstukken mee, waaronder de gouden helm van Cotofenesti en drie gouden armbanden. Kort daarna werd Rudy’s auto uitgebrand aangetroffen.

Woensdag hield de politie drie verdachten aan, maar een vierde verdachte is nog voortvluchtig. De gestolen kunstwerken zijn nog niet teruggevonden.

Hart van Nederland/ANP