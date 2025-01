Kunstroof Drents Museum had voorkomen kunnen worden, zegt expert

De kunstroof bij het Drents Museum had mogelijk voorkomen kunnen worden, stelt veiligheidsexpert Ton Cremers in gesprek met NRC. Volgens hem hadden extra deuren en sterkere vitrines de dieven kunnen vertragen.

Cremers vergelijkt museumbeveiliging met een ui, waarbij meerdere lagen bescherming nodig zijn. "Blijkbaar had de ui in dit geval niet meer dan een buitenste schil. Als mensen een zware buitendeur opblazen, mogen ze niet binnen twee minuten de belangrijkste stukken kunnen weghalen", zegt hij.

S lagbestendige vitrines

De expert benadrukt dat de kostbaarste objecten in slagbestendige vitrines horen te staan. "Om te beginnen moet het glas van een vitrine altijd in een frame zitten. Dan heb ik het over gelaagd glas, met een folie die je niet zomaar kunt doorsnijden. Veel juweliers hebben betere vitrines dan het Drents Museum", aldus Cremers.

Er was veel kritiek op het feit dat er geen bewaker was in het museum. Volgens Cremers is dat normaal. "Je kunt niets doen". Hij verwijst naar zijn tijd als hoofd beveiliging bij het Rijksmuseum (1996-2002): "Beveiligers kregen daar de opdracht om in geval van inbraak zich terug te trekken en de politie te bellen."

Hart van Nederland/ANP