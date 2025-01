Streefbedrag inzamelactie gestolen auto gehaald: 'Rudy heeft tranen in zijn ogen'

Het streefbedrag van 8.000 euro voor de inzamelactie voor de 24-jarige Rudy uit Alkmaar is ruim gehaald. Drie dagen geleden startte zijn oom Marcel een crowdfunding om geld op te halen voor een nieuwe auto. Rudy’s wagen werd namelijk gestolen en gebruikt als vluchtauto bij de kunstroof in het Drents Museum. Na de roof werd de auto in brand gestoken.

"Rudy is heel blij met het opgehaalde bedrag en krijgt er tranen van in zijn ogen", zegt Marcel Wendt in een gesprek met Hart van Nederland. De teller staat inmiddels op meer dan 8.500 euro. Een flink bedrag dat het slachtoffer van de autoroof goed kan gebruiken. "Hij heeft net een nieuwe baan in Beverwijk en heeft dus echt een auto nodig."

Uitgebrand

Rudy stak een half jaar geleden als zijn spaargeld in een donkergrijze Volkswagen Golf. Toen deze terug werd gevonden in Rolde, belde hij de politie op met de vraag wanneer hij hem mocht ophalen. "De politie zou contact met hem opnemen, maar voor die tijd kwam Rudy er al via Facebook achter dat zijn auto was uitgebrand."

Lees ook: Inzameling voor Rudy (24) na bizarre kunstroof met zijn gestolen auto Inzameling voor Rudy (24) na bizarre kunstroof met zijn gestolen auto

Wanneer hij het geld in ontvangst kan nemen, is nog onduidelijk. "Maar hij is nu al aan het kijken voor een nieuwe auto," zegt zijn oom. Dit alles dankzij de gulle donateurs.

Kunstroof in Drents Museum

De roof vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag. Dieven sloegen toe in het Drents Museum en namen meerdere topstukken mee, waaronder de gouden helm van Coțofenești en drie gouden armbanden. Kort daarna werd Rudy’s auto uitgebrand aangetroffen onder een viaduct bij de N33 in Rolde.

Woensdag hield de politie drie verdachten aan, maar een vierde verdachte is nog voortvluchtig. De gestolen kunstwerken zijn nog niet teruggevonden. Er wordt gevreesd dat de kunststukken worden omgesmolten voor het goud.