Waarom Hart van Nederland een balk gebruikt bij verdachten kunstroof Assen

Het Openbaar Ministerie heeft donderdagavond de ongebruikelijke stap genomen om de foto's en volledige namen van de verdachten van de kunstroof in Assen te delen. Hart van Nederland kiest er echter voor om de gezichten van de verdachten deels af te schermen met een zwarte balk. In dit artikel leggen we uit waarom we deze keuze maken.

Onze redactie volgt de leidraad van de Raad voor de Journalistiek. Dit betekent dat verdachten in principe altijd een balk over hun ogen krijgen, tenzij er sprake is van een van de volgende uitzonderingen:

De verdachte is een evident bekende Nederlander.

De persoon zoekt zelf de publiciteit en treedt actief naar buiten.

De verdachte is voortvluchtig en vormt een gevaar voor de maatschappij.

Hoofdredacteur Marc Veeningen gaf bij het radioprogramma Spraakmakers tekst en uitleg over deze keuze. "Er zit heel veel druk om dit misdrijf op te lossen vanuit Roemenië en de opsporingsdiensten, maar ik vind dat je als media en redactie je eigen afweging moet maken en richtlijnen moet volgen."

Volgens Veeningen is het argument 'het is al openbaar' niet voldoende om zomaar volledig herkenbare beelden te tonen. "Wij hanteren altijd de richtlijn dat als iemand verdacht wordt, maar geen dreiging vormt voor een nieuw ernstig misdrijf, diegene bijna per definitie een balk krijgt. In dit geval dus ook."

De politie maakt een eigen afweging bij het delen van beelden, maar dat moet volgens Veeningen losstaan van de journalistieke keuzes. "Wij volgen in principe de leidraad van de Raad van Journalistiek, dat is eigenlijk een beetje het wetboek van de journalistiek. Het zijn gedragsregels waar de meeste redacties overeenstemming over hebben, maar iedereen is vrij om ze op zijn eigen manier in te vullen. Vrije pers betekent dat iedereen zijn eigen keuzes mag maken. Maar voor nu houd ik me nog aan deze."

Toch begrijpt Veeningen dat sommige kijkers het vreemd vinden. "Als iemand voortvluchtig is, delen we beeld met naam en toenaam. Maar zodra hij gepakt is, wordt diezelfde foto opeens voorzien van een balk en verdwijnt de naam. Ik snap dat het publiek dat soms heel raar vindt, maar je moet je wel aan je eigen regels houden, vind ik."