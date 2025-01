Verdachten kunstroof kregen keuze: praten of herkenbaar in beeld

Dat de ongebruikelijke stap is genomen om foto's en de namen van de verdachten van de kunstroof in Assen te publiceren, heeft volgens minister David Van Weel (Justitie en Veiligheid) "vooral te maken met het karakter van deze roof". Er is internationale druk, maar ook tijdsdruk, zegt hij, want als die kunstschatten "op weg zijn naar het buitenland of naar elders of naar vernietiging, dan telt elke seconde".

De politie heeft de verdachten volgens hem op de hoogte gesteld dat hun foto's naar buiten zouden worden gebracht. "De verdachten hebben de keuze ook gehad om toch te vertellen waar deze schatten waren. En anders zouden deze beelden naar buiten gaan. Dus hebben we deze keuze gemaakt", reageerde de bewindsman voorafgaand aan de ministerraad.

'Enorme klap in Roemenië'

Het gaat hier om "unieke" kunstwerken, aldus Van Weel. Hij sprak er tijdens een Europese vergadering deze week ook hierover met de Roemeense ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. "Dit is een enorme klap daar." De Roemenen zijn tevreden dat de politie zo snel verdachten heeft kunnen oppakken en ze hebben ook niet aangedrongen op extra acties van Nederland, aldus de minister.

Reactie OM "Opsporingsberichtgeving wordt veelvuldig ingezet, meestal om de identiteit van een verdachte te achterhalen. Maar ook indien de identiteit bij de justitiële autoriteiten reeds bekend is en de verdachten al zijn aangehouden kan het middel worden ingezet. Er moet dan wel sprake zijn van een stevige verdenking voor een strafbaar feit waar een strafmaximum van tenminste 8 jaar gevangenisstraf op staat, er moet toestemming zijn van de hoofdofficier van justitie en het moet dringend noodzakelijk zijn voor de opsporing. Aan die voorwaarden is in deze zaak voldaan."

Tips

De politie heeft inmiddels verschillende tips binnengekregen nadat donderdagavond foto's zijn gepubliceerd. Over het aantal tips en de bruikbaarheid daarvan doet de politie nog geen mededelingen. "De tips worden zorgvuldig uitgelopen door het team", meldt een woordvoerder.

Ook over een verdachte van wie beelden zijn gedeeld terwijl hij in een bouwmarkt in Assen liep, komen tips binnen. De politie vraagt nadrukkelijk om meer informatie over die persoon, die nog niet is aangehouden.

