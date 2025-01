Forensisch expert over kunstroof: 'Inbraak was erg amateuristisch'

De politie heeft drie verdachten opgepakt voor de kunstroof in het Drents Museum in Assen, maar de gestolen topstukken zijn nog steeds spoorloos. Voormalig forensisch rechercheur John Pel, auteur van Sporen Liegen Niet, geeft een inkijkje in hoe de politie de daders opspoort en waarom deze inbraak allesbehalve professioneel was.

Volgens Pel was deze roof geen werk van professionals. “Deze hele inbraak is amateuristisch. Die juwelenroof op de TEFAF in Maastricht? Dat waren echte pro’s. Maar hier zie je dat de daders een steek hebben laten vallen," vertelt hij aan Hart van Nederland. "Misschien een DNA-spoor, misschien een tip. De politie brengt dat zelf niet naar buiten, want dat schaadt het onderzoek.”

Hij benadrukt dat de daders waarschijnlijk niet goed hebben nagedacht over hun sporen. De politie verspreidde een foto van een van de verdachten waarop te zien is dat hij in een bouwmarkt is. Later werd er een hamer van datzelfde merk in een nabijgelegen sloot gevonden. “Als je echt een professional bent, koop je je inbraakgereedschap in Duitsland of België. Je haalt het natuurlijk niet om de hoek bij de plaats delict. Maar voor de tactische recherche is dit fantastisch."

"Als je in de eerste 72 uur niet beet hebt, wordt de kans steeds groter dat de zaak op de plank verdwijnt. Maar bij deze zal dat niet gebeuren." John Pel

Bewijsmateriaal

De politie kamde de sloot uit met een metaaldetector. Volgens Pel is dat veelzeggend. “Dan is er tactische informatie, waarschijnlijk van een getuige." Criminelen willen volgens hem zo snel mogelijk van bewijsmateriaal af. “De modus operandi is vaak hetzelfde: schieten, het wapen weggooien, de auto in brand steken."

Pel legt uit dat het bijna onmogelijk is om geen sporen achter te laten. Zelfs spullen die al langere tijd in het water liggen, kunnen nog waardevolle sporen bevatten. “Schoensporen, haren, vezels of huidepitheel. Maar het checken van DNA luistert nauw. Stel, je was in een bouwmarkt en pakt een hamer vast, maar legt die terug. De volgende dag koopt iemand anders diezelfde hamer en gebruikt hem voor een misdrijf. Dan zit jouw DNA erop.”

Bewakingsbeelden

Pel is onder de indruk van het politieonderzoek. “Er zijn binnen korte tijd drie arrestaties. Als je in de eerste 72 uur niet beet hebt, wordt de kans steeds groter dat de zaak op de plank verdwijnt. Maar bij deze zal dat niet gebeuren. Hier is keihard gewerkt.”

Wat hem vooral opviel, was het snelle gebruik van bewakingsbeelden. “Dat is een van mijn grootste ergernissen: dat we pas na zes weken aan het publiek vragen ‘herkent u dit?’ Dan weet je niet eens meer wat je vorige week hebt gegeten. Maar hier hebben ze meteen gejaagd. Dit was een strategische keuze.”

Wat precies heeft geleid tot de aanhoudingen, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek gaat door en nieuwe arrestaties worden niet uitgesloten. Waar de gestolen topstukken zich bevinden, blijft vooralsnog een raadsel. “Ik hoop alleen dat die boefjes het niet versmolten hebben,” zegt Pel. “Dat zou heel zuur zijn.”