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Graf van Jade Kops uitgegroeid tot 'een soort bedevaartsoord'

Graf van Jade Kops uitgegroeid tot 'een soort bedevaartsoord'

BN'ers

Vandaag, 06:26

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Het graf van Jade Kops is uitgegroeid tot "een soort bedevaartsoord". Dat vertelde haar vader René Kops dinsdag in het programma Pauw & De Wit & Moggré aan presentatrice Roos Moggré.

Volgens hem bezoeken veel mensen het graf van Jade, die zes weken geleden op 19-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Kops kreeg op jonge leeftijd de diagnose rhabdomyosarcoom, een zeldzame vorm van kanker, en deelde jarenlang openhartig updates over haar ziekteproces via sociale media.

Honderden mensen vormden vorige maand een erehaag tijdens een emotioneel afscheid van Jade in Naaldwijk:

Emotioneel afscheid Jade Kops in Naaldwijk: honderden mensen in erehaag
1:45

Emotioneel afscheid Jade Kops in Naaldwijk: honderden mensen in erehaag

"Ze was voor veel lotgenootjes een voorbeeld", zei haar vader. "Dat is prachtig, dat is mooi. Dat is de komma. Daar moeten we voor blijven vechten."

'Nog erger dan het allerergste'

De vader van Jade vertelde hoe zwaar het verlies nog altijd op het gezin drukt, toen hem werd gevraagd hoe het is om een kind te verliezen. "Ze zeggen dat het het ergste is wat je kan overkomen in het leven. En het is nog erger dan het allerergste. Voor iedere ouder die zijn kind moet wegbrengen. Dat wil je niet."

Ook de eerste vakantie zonder Jade was volgens hem confronterend. "We moesten even op adem komen na vijf jaar lang intensief zorgen. Maar echt genieten kan je niet. Je bent incompleet."

Door ANP

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