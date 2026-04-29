Familie Jade Kops dankbaar voor massale steun na overlijden: 'Zoveel harten geraakt'

Vandaag, 16:25 - Update: 1 uur geleden

De familie van Jade Kops heeft gereageerd op de stroom aan steun na haar overlijden. De 19-jarige socialmediapersoonlijkheid stierf vorige week vrijdag aan de gevolgen van kanker. Via haar Instagram-account laat de familie weten geraakt te zijn door alle berichten.

"Het doet ons goed te weten dat Jade zoveel harten heeft geraakt", schrijft de familie. Ze geven aan dat ze zich nu vooral willen richten op hun eigen verdriet. Ook zijn ze bezig met het regelen van het afscheid van "onze lieve dochter en zus".

Tijdens het 538 Koningsdagfeest in Breda werd stilgestaan bij het overlijden van Jade. In de video hierboven zie je hoe dat moment tot stand kwam.

Besloten afscheid met eerbetoon

Iedereen die Jade een laatste eer wil bewijzen, is welkom op vrijdag 1 mei rond 12.25 uur in Naaldwijk. Daar wordt een erehaag gehouden. De haag wordt gevormd vanaf de kruising Stokdijkkade/Verdilaan richting de Secretaris Verhoeffweg.

Beeld: Instagram/Mijnlevenmetkanker

De familie van Jade vraagt mensen nadrukkelijk om de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen en, indien mogelijk, op de fiets te komen. Ook vragen ze om geen bloemen mee te nemen. Wie iets wil betekenen ter nagedachtenis aan Jade, kan een donatie doen aan het goede doel dat zij heeft opgezet.

De uitvaart van Jade vindt vrijdag plaats in besloten kring.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

