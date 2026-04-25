Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Duizenden tekenen online condoleanceregister voor overleden Jade Kops

BN'ers

Vandaag, 16:40

Link gekopieerd

Al duizenden mensen hebben, ruim 24 uur nadat bekend werd dat Jade Kops is overleden, het digitale condoleanceregister getekend. De schrijfster en socialmediapersoonlijkheid overleed vrijdag op 19-jarige leeftijd.

Op het online herinneringsplatform Memori is door de familie van Kops een pagina voor haar aangemaakt. Zaterdagmiddag hadden al bijna 12.000 mensen een virtueel kaarsje voor haar aangestoken. Ook laten veel mensen een persoonlijk bericht of gedichtje achter.

Kops leed enkele jaren aan een zeldzame vorm van kanker en deelde haar leven met de ziekte al die tijd via sociale media. Ook schreef ze er een boek over. Ze overleed vrijdagochtend in het bijzijn van haar familie.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.