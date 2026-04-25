Duizenden tekenen online condoleanceregister voor overleden Jade Kops

Al duizenden mensen hebben, ruim 24 uur nadat bekend werd dat Jade Kops is overleden, het digitale condoleanceregister getekend. De schrijfster en socialmediapersoonlijkheid overleed vrijdag op 19-jarige leeftijd.

Op het online herinneringsplatform Memori is door de familie van Kops een pagina voor haar aangemaakt. Zaterdagmiddag hadden al bijna 12.000 mensen een virtueel kaarsje voor haar aangestoken. Ook laten veel mensen een persoonlijk bericht of gedichtje achter.

Kops leed enkele jaren aan een zeldzame vorm van kanker en deelde haar leven met de ziekte al die tijd via sociale media. Ook schreef ze er een boek over. Ze overleed vrijdagochtend in het bijzijn van haar familie.