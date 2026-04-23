Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Doneeractie voor Jade Kops levert in korte tijd duizenden euro's op

Doneeractie voor Jade Kops levert in korte tijd duizenden euro's op

BN'ers

Vandaag, 19:41 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Een doneeractie voor de ongeneeslijk zieke Jade Kops (19) heeft in korte tijd al duizenden euro's opgehaald. Met de inzamelingsactie wordt geld opgehaald om een grote, bronzen vlinder te creëren die moet worden geplaatst in de woonplaats van Jade.

De doneeractie is opgezet door Ruben den Hoog uit Naaldwijk. Hij zette ook de steunactie 'Bedankt lieve Jade' op, waarin wordt opgeroepen om Jade een hart onder de riem te steken.

Het bronzen beeld moet worden geplaatst in een openbare ruimte in 's-Gravenzande. Het beeld is bedoeld voor Jade en voor alle lotgenoten. Voor het beeld is minimaal 15.000 euro nodig. Donderdagavond stond de teller op bijna 4500 euro.

Bekijk in deze video het inspirerende verhaal van de ongeneeslijk zieke Jade Kops:

Het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops
2:08

Het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops

Speeltuin

Eerder deze week werd er al een speeltuin in 's-Gravenzande naar Jade vernoemd. "Mijn lieve achterburen hebben in overleg met de gemeente dit in de speeltuin van mijn wijk geplaatst. Zó lief, zó mooi, zó bijzonder", schreef Jade onder een foto van het straatnaambordje. 

Jade maakte eerder dit jaar bekend dat ze is uitbehandeld en niet meer beter wordt. Op Instagram houdt ze haar honderdduizenden volgers bijna dagelijks op de hoogte van hoe het met haar gaat.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.