Doneeractie voor Jade Kops levert in korte tijd duizenden euro's op

Een doneeractie voor de ongeneeslijk zieke Jade Kops (19) heeft in korte tijd al duizenden euro's opgehaald. Met de inzamelingsactie wordt geld opgehaald om een grote, bronzen vlinder te creëren die moet worden geplaatst in de woonplaats van Jade.

De doneeractie is opgezet door Ruben den Hoog uit Naaldwijk. Hij zette ook de steunactie 'Bedankt lieve Jade' op, waarin wordt opgeroepen om Jade een hart onder de riem te steken.

Het bronzen beeld moet worden geplaatst in een openbare ruimte in 's-Gravenzande. Het beeld is bedoeld voor Jade en voor alle lotgenoten. Voor het beeld is minimaal 15.000 euro nodig. Donderdagavond stond de teller op bijna 4500 euro.

Bekijk in deze video het inspirerende verhaal van de ongeneeslijk zieke Jade Kops:

2:08 Het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops

Speeltuin

Eerder deze week werd er al een speeltuin in 's-Gravenzande naar Jade vernoemd. "Mijn lieve achterburen hebben in overleg met de gemeente dit in de speeltuin van mijn wijk geplaatst. Zó lief, zó mooi, zó bijzonder", schreef Jade onder een foto van het straatnaambordje.

Jade maakte eerder dit jaar bekend dat ze is uitbehandeld en niet meer beter wordt. Op Instagram houdt ze haar honderdduizenden volgers bijna dagelijks op de hoogte van hoe het met haar gaat.