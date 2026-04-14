Duizenden steken Jade Kops hart onder de riem met steunactie: 'Bedankt lieve Jade'

Voor Jade Kops (19), die ongeneeslijk ziek is en in haar laatste levensfase zit, is een bijzondere steunactie gestart. Onder de naam 'Bedankt lieve Jade' roepen mensen elkaar op om haar juist nu een hart onder de riem te steken. De eerste berichten verschijnen sinds vorige week op sociale media.

Het initiatief komt van Ruben, die geraakt is door het verhaal van Jade. "Jade heeft de harten van vele mensen weten te raken door het delen van haar verhaal", zegt hij. Met de actie wil hij ervoor zorgen dat Jade nog kan voelen hoeveel ze voor anderen betekent.

'Nu het nog kan'

Met de actie roepen initiatiefnemers mensen op om Jade een boodschap te sturen. Dat kan op allerlei manieren, maar vooral via Instagram met de hashtag #bedanktlievejade of door een story te maken met dezelfde tekst. Zo kan Jade de berichten zelf nog zien.

"Ik vind dat we beter nu tegen Jade kunnen zeggen hoe dankbaar we haar zijn in plaats van dat we wachten totdat ze er niet meer is. Nu kan ze het nog meekrijgen", zegt Ruben. Hij hoopt dat zoveel mogelijk mensen laten weten wat haar verhaal voor hen heeft betekend.

Inmiddels is Jade zelf ook op de hoogte van de actie. Dinsdagavond schrijft ze via haar Instagram: "Ik heb net even in de auto gezeten om mijn gedachten te verzetten en wat anders te zien dan mijn bed. Er is deze week een speciaal account aangemaakt door iemand om mij te bedanken."

Jarenlange strijd

Jade deelt al jaren openhartig haar leven met kanker. Ze spreekt ook over haar angst voor de dood, iets waar veel volgers zich in herkennen of door geraakt worden. Die eerlijkheid maakt dat mensen zich verbonden voelen.

"Ze is een grote inspiratiebron en dat zal ze altijd blijven", zegt Ruben. Veel mensen geven aan dat ze kracht hebben gehaald uit haar berichten en daarom nu iets terug willen doen.