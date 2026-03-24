'Dit voelt als mijn plekje': Jade (19) kiest graf op begraafplaats

Jade Kops (19) heeft op Instagram gedeeld hoe ze samen met haar familie een plek op de begraafplaats heeft uitgezocht. De jonge vrouw, die al jaren vecht tegen kanker, zit in de laatste fase van haar ziekte en spreekt open over haar toekomst.

Vorige week liet Jade al weten dat ze een begraafplaats had bezocht. Dinsdag beschrijft ze hoe die dag verliep. Samen met haar ouders en broertje liep ze langs verschillende plekken. "We lopen langs alles en stoppen bij een paar plekken. 'Wat vind je hiervan?' vraagt iedereen steeds. Eerlijk gezegd weet ik het niet zo goed."

Volgens Jade voelde geen van de plekken direct goed. "Sommige plekken zijn te druk, andere te oud. Niets voelt echt als een 'Jade-stuk'."

Het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops

'Dit plekje voelt goed'

Uiteindelijk bleef ze staan bij een plek met uitzicht op een molen, water en veel groen. Daar voelde het anders. "'Ik denk dat dit voor mij het mooiste plekje is,' zeg ik zachtjes nadat ik er een tijd voor heb gestaan." Ook haar broertje was overtuigd. "Dan ga ik deze voor je reserveren, Jade."

Sinds 2021 is Jade ziek en in die tijd heeft ze veel mensen geraakt met haar verhaal. Via sociale media neemt ze volgers mee in haar leven. Ook schreef ze het boek Voor Altijd Jong, dat uitgroeide tot een bestseller.