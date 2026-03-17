Jade Kops (19) kiest eigen plek op begraafplaats uit: 'Een heftig moment'

De ongeneeslijk zieke Jade Kops (19) heeft dinsdag haar eigen plek op een begraafplaats gekozen. Dat laat ze weten in een emotionele update op haar Instagram. "Een heftig moment. Maar ook mooi, want ik heb nu zelf een plekje kunnen kiezen."

Jade had een afspraak met haar uitvaartbegeleider, de beheerder van de begraafplaats en haar ouders. Ze kreeg te horen welke plekjes nog beschikbaar waren en gereserveerd konden worden. "Alles is nu in principe rond en dat geeft veel rust", schrijft Jade.

Jade heeft al vanaf haar veertiende kanker. De Westlandse socialmediapersoonlijkheid geeft haar volgers regelmatig updates over haar gezondheid.

'Allerzwaarste gesprek ooit'

Vorige week deelde Jade dat ze het "allerzwaarste gesprek ooit" had met haar artsen over haar levensverwachting. "Het kunnen twee weken zijn, maar het kunnen ook acht weken zijn", schreef ze toen. Daarbij vertelde ze ook dat het besef dat ze afscheid moet nemen van het leven haar zwaar valt.

Maandag heeft ze afscheid genomen van haar artsen. Dat noemde ze mooi, maar ook heel verdrietig. "Het idee dat ik mijn allerliefste artsen nooit meer zal zien en moet loslaten, breekt mijn hart in duizenden stukjes."